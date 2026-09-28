La judoka manresana Luca De Palma penja la plata a la Supercopa d'Espanya júnior

Actualitzat el 28 de setembre de 2026 a les 08:42

Publicat el 28 de setembre de 2026 a les 08:27

L'equip del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès (CTJBM) ha disputat aquest cap de setmana la Supercopa d'Espanya de Judo en categoria júnior (U21), celebrada a València, on ha aconseguit un destacat resultat al medaller estatal. La gran protagonista de la jornada ha estat la judoka manresana Luca De Palma, que s'ha penjat la medalla de plata en la categoria de -70 kg.

Una competició brillant de Luca De Palma

La judoka manresana Luca De Palma, d'Esport7, ha completat una competició brillant fins a assolir la medalla de plata en la categoria de -70 kg. Aquest resultat li ha permès sumar uns punts valuosos en el rànquing nacional.

La resta de l'expedició del CTJBM

L'expedició del Centre de Tecnificació Bages i Moianès l'han completat Ivet Beltran (-52 kg, Osona Judo Club), Dumi Croitor (-73 kg, Esport7) i Biel Perau (-81 kg, Esport7). Els tres judokes han sumat una valuosa experiència i hores de rodatge en un torneig d'alt nivell competitiu.

Pròxima cita: la Supercopa infantil i cadet

Sense treva en el calendari, el Centre de Tecnificació Bages i Moianès ja prepara el seu pròxim compromís oficial: la Supercopa d'Espanya infantil i cadet, que tindrà lloc a Cantàbria.