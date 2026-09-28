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El judo del Bages i el Moianès brilla a la Copa Catalana de Ne Waza amb quatre medalles

Esports

Xavi Castaño s'ha proclamat campió en els -66 kg, amb dues plates i un bronze més per als esportistes del centre de tecnificació

  • Xavi Castaño a dalt de tot del podi -

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Publicat el 28 de setembre de 2026 a les 08:42

Els esportistes del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès han fet una gran actuació a la Copa Catalana de Ne Waza, la competició de judo de treball de terra, amb un total de quatre podis i una cinquena posició. L'equip ha sumat un or, dues plates, un bronze i un cinquè lloc.

Xavi Castaño, campió en -66 kg

El resultat més destacat de la jornada ha estat per a Xavi Castaño (Esport7), que s'ha proclamat campió i s'ha penjat la medalla d'or en la categoria de -66 kg.

Dues plates i un bronze

L'equip també ha sumat dues medalles de plata, a càrrec d'Armando López (Osona Judo Club) a -60 kg i de Maria Noos (Esport7) a -63 kg. En aquesta mateixa categoria de -63 kg, la judoka Ariadna Álvarez (Esport7) s'ha penjat la medalla de bronze.

Un cinquè lloc per completar la representació

La representació del centre de tecnificació s'ha completat amb la cinquena posició, lloc d'honor, d'Ionel Balaneanu (Esport7) a la categoria de -66 kg.

Amb aquests resultats, els competidors del CTJBM tornen a demostrar el seu alt nivell tècnic en la modalitat de Ne Waza en l'àmbit català.

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