El Kids&Us Manresa comença l'ACB amb els dubtes d'Allen i Oriola

El Kids&Us Manresa comença una nova participació a la Lliga ACB a la pista del Surne Bilbao Basket (dissabte, 18.00 h, DAZN). Els bagencs iniciaran l'aventura en una pista que, per anys que passin, sempre serà especial. Miribilla serà la primera de les trenta-quatre jornades d'una ACB cada cop més exigent. Serà també la primera prova de foc per a la iniciativa de la Grada d'Animació i el seu projecte GradaCar per acompanyar l'equip en el màxim de desplaçaments possibles.
Tècnics i jugadors entrevistats durant el Media Day celebrat el passat 14 de setembre van coincidir, cadascú amb els seus matisos, que el primer objectiu és assolir les dotze victòries que històricament garanteixen la continuïtat a l'ACB. Una xifra que comparteix Diego Ocampo. L'entrenador gallec equipara la salvació a un èxit que per a altres equips equivaldria a guanyar l'Eurolliga.
En l'apartat físic, a la preocupació inicial per Timmy Allen s'hi ha afegit la de Pierre Oriola, que va rebre un cop molt fort al darrer amistós jugat a la Corunya. Tots dos jugadors viatjaran a Bilbao, però no es decidirà fins al darrer moment si podran tenir minuts. No es tracta de lesions greus, però des del club manresà no es vol prendre cap risc tot just començar una temporada que serà novament llarga i dura. Les possibles absències a la posició de cinc, Ocampo les cobriria amb Nick Ongenda, Yordan Mintxev i el jove Michael Enabulele.
Per la seva banda, Gerard Fernández ja està del tot recuperat. El jove jugador entrena amb la resta de companys i aquest cap de setmana jugarà amb l'equip U22 contra el Joventut. Enguany, Fernández i la resta de joves tindran més competència. El tècnic del Kids&Us Manresa emfatitza que "el nivell de l'ACB exigeix un rendiment immediat i als joves ningú els regalarà res. S'ho han de guanyar ells superant el llistó exigit". Ocampo ha recordat que la formació dels joves no es fa "en tres dies sinó que requereix temps, feina constant, millora física i, especialment, maduració mental per estar preparats quan els arribi l'oportunitat".
Per poder competir amb garanties a Bilbao, Ocampo demana als seus jugadors "mantenir una alta intensitat, tenir un bon control emocional i un bon rendiment col·lectiu, sense posar excuses per les possibles baixes o per l'exigència d'haver de compaginar dues competicions".
A la banqueta rival, Jaume Ponsarnau dirigeix el conjunt biscaí per cinquena temporada consecutiva. La continuïtat del tècnic targarí ha estat una de les claus del projecte i li ha donat una estabilitat que també es plasma a la pista. Set jugadors de la temporada passada continuen a Miribilla, fet que representa més de la meitat dels tretze integrants de la plantilla. L'equip biscaí ha tancat la pretemporada amb quatre victòries i dues derrotes, destacant el seu triomf a l'Euskal Kopa contra el Baskonia.
Ocampo defineix el Surne Bilbao Basket com un equip amb "una identitat molt consolidada, basada en el temps de feina conjunt, la convicció i uns valors molt clars", i ha elogiat la figura de Ponsarnau destacant "la seva capacitat per fer créixer els jugadors i la plantilla".
Carlos Cortes, Javier Torres Sánchez i Igor Esteve seran els àrbitres que dirigiran el partit.