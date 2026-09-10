Diego Ocampo: «Estic content de la progressió de l'equip durant el partit»

El tècnic del Kids&Us Manresa, Diego Ocampo, ha començat la seva intervenció destacant que el seu equip ha sortit "massa tens" en el partit contra el MoraBanc Andorra . Tot i formar part de la preparació de cara a l'ACB i l'Eurocup, tots els equips es prenen la Lliga Catalana més seriosament que els altres partits de pretemporada. Per això han hagut d'explicar als jugadors nous "quina competició juguem aquests dies". Tot plegat ha provocat "errors no forçats". Però poc a poc el seu equip ha anat millorant "primer des de la pressió i després recuperant pilotes. Estic content de la progressió de l'equip durant el partit".\r\n\r\nFerran Bassas ha valorat el partit incidint primer de tot amb el mal inici que ha fet el Kids&Us Manresa. "Hem estat espessos", ha expressat el base. Però al segon quart, el canvi en defensa ha permès a l'equip bagenc poder córrer i s'ha traslladat a un major encert i un canvi general del partit. En opinió de Bassas aquest domini s'ha mantingut a la segona part. El base ha contextualitzat que el primer partit de la Lliga Catalana forma part de la construcció de l'equip però que marxen contents del primer duel a Tarragona\r\n\r\nZan Tabak veu el seu equip en evolució però lamenta les pèrdues i el mal percentatge en el tir\r\n\r\nL'entrenador del MoraBanc Andorra, Zan Tabak, s'ha mostrat content per l'evolució del seu equip i ha destacat la millora en defensa. El croat també la lamentat algunes baixes per lesió a la posició de base. Aquesta circumstància fa que els andorrans no tinguin tant control de pilota i aquesta nit, per exemple, hagin perdut 22 pilotes. Un altre punt que ha deixat insatisfet el tècnic dels andorrans ha estat la mala ratxa en el llançament de tres punts.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEsports\r\nEl Kids&Us Manresa posa el primer peu a la final de la Lliga (74-83) Xavier Sucarrats\r\n\r\n