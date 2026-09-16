L'Ecoviure tornarà a omplir el centre de Manresa amb sostenibilitat i gastronomia saludable

Manresa tornarà a convertir-se en punt de trobada de les iniciatives vinculades a la sostenibilitat i el medi ambient amb una nova edició de l'Ecoviure. La fira tindrà lloc del 2 al 27 d'octubre en diferents espais de la ciutat, tot i que el gruix de l'activitat es concentrarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre al passeig de Pere III amb la tradicional fira-mercat i un ampli programa d'activitats adreçades a tots els públics.
L'edició d'enguany posarà un èmfasi especial en la gastronomia saludable. Durant el cap de setmana hi haurà tastos de productes presents a la fira, com ara formatges, pomes de muntanya, all negre o vins ecològics, a més de tallers i xerrades relacionades amb l'alimentació sostenible. Entre les propostes destacades hi ha la presentació del projecte Slow Food Catalunya Central, prevista per diumenge a les 12 del migdia, i el conte familiar El viatge del cacau, que es farà el mateix dia a 2/4 de 6 de la tarda a la plaça Neus Català. Algunes de les activitats requeriran inscripció prèvia.
Debat sobre energia i gestió de l'aigua
Les jornades professionals tornaran a ser un dels eixos centrals de l'Ecoviure. Aquests espais reuniran especialistes i professionals per debatre sobre alguns dels principals reptes ambientals i energètics actuals.
La primera cita destacada serà el Fòrum Energia, que se celebrarà el 2 d'octubre al Palau Firal sota el títol Pla territorial d'implantació d'Energies Renovables (PLATER) a debat. Posteriorment, el 8 d'octubre, tindrà lloc la sisena Jornada Tècnica de l'Aigua, centrada en els nous reptes vinculats al sanejament, el drenatge urbà i la protecció de les ciutats davant els efectes del canvi climàtic.
Cinema social i recerca universitària
L'Ecoviure mantindrà també la col·laboració amb diverses entitats i institucions compromeses amb la sostenibilitat. Entre aquestes destaca el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya (Clam), que participarà amb la projecció del documental Cómo salvar el mundo, d'Alejo Levis, així com d'una pel·lícula infantil que encara s'ha de confirmar.
La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) també formarà part de la programació amb la presentació de projectes de doctorands vinculats als recursos naturals i al medi ambient.
L'Ecoviure està organitzada per l'Ajuntament de Manresa i la Manresana d'Actius Turístics, Museus i Fires. Tota la programació i les novetats de la fira es poden consultar al seu web oficial.