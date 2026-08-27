Charlie Pee, Joan Pera i Los Diablos obren la programació de tardor del Conservatori

La programació de tardor de Manresana d'Equipaments Escènics començarà aquest cap de setmana coincidint amb la Festa Major de Manresa, amb propostes protagonitzades per Charlie Pee, Joan Pera i Los Diablos al teatre Conservatori. També s'estrenarà la temporada familiar d'Imagina't a l'Espai Plana de l'Om amb l'espectacle de titelles Toc, toc! Qui hi ha?. Les dues funcions de L'Auca del Sr. Pera i els dos concerts de Los Diablos estan gairebé exhaurits.
Charlie Pee encetarà la programació dissabte
La monologuista Charlie Pee serà l'encarregada d'obrir la programació aquest dissabte 29 d'agost, a les 8 del vespre, al teatre Conservatori. La còmica de Sabadell presentarà Pare nostre que estàs en el sostre, un monòleg que parteix de les nits d'insomni, de les preocupacions quotidianes i de l'humor com a recurs per afrontar les pròpies desgràcies.
Charlie Pee torna així a Manresa després que el 2025 exhaurís les entrades amb Mamasita a la sala petita del Kursaal. El nou espectacle manté el seu estil directe, sense filtres i amb espai tant per a l'humor escatològic com per a moments més tendres.
Doble funció de Joan Pera
El diumenge 30 d'agost serà el torn de Joan Pera, que actuarà en doble funció, a les 6 de la tarda i a les 9 del vespre. L'actor presentarà L'Auca del Sr. Pera, un monòleg dirigit per Daniel Anglès en què repassa la seva trajectòria artística amb humor.
Joan Pera, un dels actors veterans més estimats de l'escena catalana, torna a ser així una de les presències destacades de la programació de Festa Major a Manresa. Les dues funcions previstes estan gairebé exhaurides.
Los Diablos oferiran dos concerts
La programació al Conservatori continuarà els dies 31 d'agost i 1 de setembre, amb dos concerts de Los Diablos, tots dos a les 6 de la tarda. El mític grup de pop de l'Hospitalet, liderat per Agustín Ramírez, interpretarà alguns dels seus temes més coneguts, com Un rayo de sol, Fin de semana o Oh, oh, July.
Els dos concerts també tenen les entrades gairebé exhaurides. En conjunt, es preveu que prop de 1.900 persones passin pel teatre Conservatori entre el 29 d'agost i l'1 de setembre.
Imagina't estrena temporada a la Plana de l'Om
La programació familiar d'Imagina't també començarà aquest cap de setmana. Serà diumenge 30 d'agost, a les 5 de la tarda, a l'Espai Plana de l'Om, amb Toc, toc! Qui hi ha?, de la companyia Pampallugues Teatre.
Es tracta d'un espectacle de titelles adreçat a infants d'entre zero i set anys, amb una proposta divertida, tendra i emocionant acompanyada de música.
Les entrades que encara quedin disponibles es poden adquirir per internet i a les taquilles del teatre Kursaal. També se'n podran comprar una hora abans de cada funció a les taquilles del teatre Conservatori i de l'Espai Plana de l'Om. La programació enceta així una temporada que s'allargarà fins al desembre i que inclourà més de 70 propostes.