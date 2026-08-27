El Cicle Gaudí porta «Tres adioses» a deu municipis del Bages i el Moianès

El Cicle Gaudí programarà aquest setembre Tres adioses, la nova pel·lícula dirigida per Isabel Coixet, en vuit municipis del Bages i dos del Moianès. El film forma part del circuit estable impulsat per l'Acadèmia del Cinema Català, amb el suport de la Diputació de Barcelona, i arribarà a 67 municipis de la demarcació.
Tres adioses és un relat sobre els comiats, les pèrdues i les oportunitats que apareixen en moments de canvi. La pel·lícula està inspirada lliurement en l'obra Tres cuencos, de l'escriptora italiana Michela Murgia.
Un viatge emocional després d'una separació
La protagonista, Marta, interpretada per Alba Rohrwacher, veu com la seva vida canvia radicalment després d'una separació aparentment circumstancial. Mentre el seu excompany, Antonio, interpretat per Elio Germano, intenta reprendre la seva rutina, ella descobreix que pateix un greu problema de salut.
Aquesta notícia es converteix en un impuls per viure amb més intensitat i afrontar la vida des d'una nova perspectiva, en un viatge emocional marcat per la tendresa i l'esperança.
Cinema català arreu del territori
La projecció forma part de la programació mensual del Cicle Gaudí, el circuit estable que acosta produccions amb participació catalana a municipis de tot el territori.
Durant el mes de setembre, Tres adioses es podrà veure en 67 municipis de la demarcació de Barcelona, entre els quals hi ha vuit localitats del Bages i dues del Moianès. El cicle compta amb l'impuls de l'Acadèmia del Cinema Català i el suport de la Diputació de Barcelona.
Calendari de projeccions
- Balsareny. Sala El Sindicat. Diumenge 20 de setembre. 18 h
- Cardona. Teatre Els Catòlics. Diumenge 27 de setembre. 18 h
- Castellterçol. Centre Espai Escènic. Diumenge 6 de setembre. 18 h
- Manresa. Espai Plana de l'Om – Auditori. Dijous 17 de setembre. 19 h
- Navarcles. Teatre Auditori. Divendres 25 de setembre. 20.30 h
- Navàs. Casal Sant Genís. Diumenge 27 de setembre. 18 h
- Sallent. Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent. Diumenge 20 de setembre. 18 h
- Sant Fruitós del Bages. Teatre Casal Cultural. Diumenge 27 de setembre. 18.30 h
- Sant Vicenç de Castellet. Teatre el Coro. Diumenge 20 de setembre. 18 h
- Santa Maria d'Oló. Espai Hemalosa. Diumenge 20 de setembre. 18 h