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Un conductor begut xoca contra un arbre al Xup i acaba a l'hospital

Successos

L'accident s'ha produït la matinada d'aquest dimecres a la C-37z

  • Barri del Xup de Manesa -

ARA A PORTADA

Publicat el 16 de setembre de 2026 a les 10:34

Un jove de 21 anys, veí de Sant Salvador de Guardiola, ha resultat ferit amb pronòstic reservat aquesta matinada de dimecres després de patir un accident de trànsit al barri del Xup de Manresa. El sinistre s'ha produït cap a 3/4 de 4 de la matinada a la C-37z, quan el vehicle que conduïa ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre.

Segons ha informat la Guàrdia Urbana de Manresa, en l'accident només s'hi ha vist implicat el seu turisme, un turisme Volkswagen Golf. El conductor ha estat atès inicialment al lloc dels fets pels serveis sanitaris i posteriorment ha estat traslladat a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa amb pronòstic reservat.

Positiu en alcoholèmia

La prova d'alcoholèmia practicada al conductor ha donat un resultat positiu de 0,57 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat, per sobre del límit permès.

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