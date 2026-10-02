Castellbell reclama a la Generalitat una mitjana de formigó al «punt negre» de la C-58

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar demana una reacció urgent a la Generalitat per evitar els accidents de trànsit al darrer tram de la C-58. Segons el consistori, dijous es van produir dos sinistres al punt quilomètric 37,5, que dona accés als barris de la Bauma i a la urbanització de la Vall de Montserrat, una situació que diu que es repeteix cada cop que plou.
Només unes pilones de plàstic separen els sentits
El consistori demana al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica que corregeixi un "punt negre" on només unes pilones de plàstic divideixen els dos sentits de circulació. L'alcalde, Adrià Valls, reclama "que la Direcció General de Carreteres assumeixi la seva responsabilitat d'una vegada per totes i que instal·li una mitjana de formigó per evitar que es pugui envair el carril contrari i no hi hagi xocs frontals".
L'Ajuntament assegura que ha sol·licitat en reiterades ocasions una reunió amb els responsables de Carreteres.
Agraïment als cossos d'emergències
El consistori agraeix la feina dels cossos de seguretat i emergències, que es mobilitzen ràpidament a cada accident. En els dos sinistres de dijous, la Guàrdia Municipal va ser la primera a arribar, i després hi van actuar Bombers, el SEM i els Mossos d'Esquadra. L'Ajuntament demana que no es deixi passar més temps per corregir un punt que, segons diu, acumula massa accidents i s'agreuja amb la pluja.