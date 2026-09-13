Un motorista de Sallent de 39 anys mor en un xoc frontal a l'N-260 a l'Alt Urgell

Un motorista de 39 anys, Rafa Antonio Icaza, veí de Sallent, va morir dissabte en un accident de trànsit a l'N-260, a l'altura de la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell. Per causes que s'estan investigant, la motocicleta que conduïa i un turisme van xocar frontalment. El funeral de la víctima se celebrarà aquest dilluns a les 11 del matí al tanatori Mémora de Sallent.
Xoc frontal entre un turisme i una motocicleta
Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de l'accident cap a dos quarts de dues del migdia. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme i una motocicleta van col·lidit frontalment a la carretera N-260, al terme municipal de la Ribera d'Urgellet. A conseqüència de la topada, el motorista va perdre la vida. Es tracta de Rafa Antonio Icaza, de 39 anys i veí de Sallent.
Arran del sinistre, es van activar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), a més de l'helicòpter medicalitzat del servei.
Amb aquesta víctima, ja són 92 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes.
El funeral serà aquest dilluns a Sallent
La mort de Rafa Antonio Icaza tindrà continuïtat aquest dilluns amb el funeral, que se celebrarà a les 11 del matí al tanatori Mémora de Sallent.