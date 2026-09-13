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Un motorista de Sallent de 39 anys mor en un xoc frontal a l'N-260 a l'Alt Urgell

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Rafa Antonio Icaza va perdre la vida aquest dissabte en un accident a Ribera d'Urgellet

  • La Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell -

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Publicat el 13 de setembre de 2026 a les 21:02
Actualitzat el 13 de setembre de 2026 a les 21:03

Un motorista de 39 anys, Rafa Antonio Icaza, veí de Sallent, va morir dissabte en un accident de trànsit a l'N-260, a l'altura de la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell. Per causes que s'estan investigant, la motocicleta que conduïa i un turisme van xocar frontalment. El funeral de la víctima se celebrarà aquest dilluns a les 11 del matí al tanatori Mémora de Sallent.

Xoc frontal entre un turisme i una motocicleta

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de l'accident cap a dos quarts de dues del migdia. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme i una motocicleta van col·lidit frontalment a la carretera N-260, al terme municipal de la Ribera d'Urgellet. A conseqüència de la topada, el motorista va perdre la vida. Es tracta de Rafa Antonio Icaza, de 39 anys i veí de Sallent.

Arran del sinistre, es van activar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), a més de l'helicòpter medicalitzat del servei.

Amb aquesta víctima, ja són 92 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes.

El funeral serà aquest dilluns a Sallent

La mort de Rafa Antonio Icaza tindrà continuïtat aquest dilluns amb el funeral, que se celebrarà a les 11 del matí al tanatori Mémora de Sallent.

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