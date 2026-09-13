Un reincident s'enfronta a 38 anys de presó per abusar de cinc nenes a la piscina de Sant Vicenç

La Fiscalia demana 38 anys de presó per a un home acusat d'haver comès diversos abusos i agressions sexuals contra cinc nenes d'entre 7 i 9 anys a les piscines municipals de Sant Vicenç de Castellet durant l'agost de 2022. El judici començarà aquest dilluns a l'Audiència Provincial de Barcelona. Segons l'escrit d'acusació, el processat hauria aprofitat diferents jocs dins de l'aigua per fer tocaments a les menors i, en alguns casos, hauria impedit que marxessin i les hauria amenaçat perquè no expliquessin els fets.
Cinc menors i diversos episodis durant tres setmanes
Segons les conclusions provisionals de la Fiscalia, els fets es van produir durant tres setmanes del mes d'agost de 2022 a les piscines municipals de Sant Vicenç de Castellet. El processat hauria guanyat la confiança de les cinc nenes i els hauria proposat participar en diferents jocs, com ara fer-se ofegadetes, jugar a fet i amagar o passar per sota de les cames.
L'acusació sosté que hauria aprofitat aquestes activitats per agafar les cinc menors pels glutis i les cames dins de l'aigua, en actuacions que s'haurien repetit en diferents jornades i com a mínim en vuit ocasions.
L'escrit també recull que, quan dues de les menors no accedien al que els proposava, l'home les hauria agafat pel braç per impedir que sortissin de la piscina i les hauria amenaçat amb aquesta frase: «Si ho expliqueu a algú us ofegaré". La Fiscalia assenyala que aquesta actuació hauria provocat un "fort temor" en les nenes.
En un altre dels episodis descrits en l'escrit d'acusació, el processat s'hauria submergit a la zona de la piscina de més profunditat on es trobaven dues de les menors i els hauria abaixat la part inferior del biquini.
38 anys de presó que demana la Fiscalia
La Fiscalia considera que els fets són constitutius de tres delictes continuats d'abús sexual a menor de 16 anys i dos delictes continuats d'agressió sexual a menor de 16 anys, d'acord amb el Codi Penal vigent en el moment dels fets. També atribueix al processat la condició d'autor i aprecia en tots cinc delictes l'agreujant de reincidència.
Per cadascun dels tres delictes d'abús sexual, el ministeri fiscal sol·licita sis anys de presó, mentre que per cadascun dels dos delictes continuats d'agressió sexual en demana deu. La suma de les penes sol·licitades és, per tant, de 38 anys de presó: 18 anys pels tres primers delictes i 20 pels dos restants.
A més de les penes de presó, la Fiscalia reclama per als cinc casos la prohibició d'apropar-se a les menors, als seus domicilis, llocs de treball o qualsevol altre espai que freqüentin en un radi inferior a 500 metres, així com la prohibició de comunicar-s'hi durant un període superior en deu anys a la pena de presó que finalment s'imposi.
L'escrit també sol·licita deu anys de llibertat vigilada i quinze anys d'inhabilitació especial per exercir una feina, càrrec públic, professió o ofici relacionat amb menors o persones amb discapacitat.
Antecedents per un delicte sexual contra una menor
La petició de Fiscalia també posa el focus en els antecedents del processat. Segons l'escrit, té antecedents penals computables a efectes de reincidència perquè va ser condemnat per una sentència del 16 d'agost de 2016 de l'Audiència Provincial de Barcelona per un delicte d'abús sexual a una menor.
Entre les penes imposades en aquella resolució hi havia una prohibició d'aproximació i comunicació amb la víctima durant nou anys, que, segons la Fiscalia, encara estava pendent de compliment en el moment dels fets jutjats ara.
Indemnitzacions per a les cinc menors
En concepte de responsabilitat civil, el ministeri fiscal reclama que el processat indemnitzi les cinc menors pels danys morals ocasionats. En concret, sol·licita 12.000 euros per cadascuna de dues de les menors i 10.000 euros per cadascuna de les altres tres, a través dels seus representants legals, més els interessos legals corresponents.
El judici per aquests fets començarà aquest dilluns a l'Audiència Provincial de Barcelona, on es determinarà la responsabilitat penal de l'acusat. La petició de la Fiscalia forma part de les seves conclusions provisionals i, per tant, serà el tribunal qui haurà de determinar els fets que considera provats i, si escau, la pena corresponent.