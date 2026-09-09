Dos menors detinguts a Manresa per conducció temerària amb un cotxe robat

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Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors de 17 anys després de detectar-los circulant de manera temerària per Manresa amb un vehicle que constava com a sostret. Els fets han passat cap a les 5 de la matinada, quan una patrulla ha intentat aturar el cotxe a l'altura de l'avinguda dels Països Catalans amb el carrer de Fra Jacint Coma i Galí, però el conductor ha fugit i ha continuat circulant a gran velocitat per la ciutat.
El vehicle fuig i els ocupants escapen a peu
Segons els Mossos, els agents han detectat el vehicle fent conducció temerària i han intentat aturar-lo. El conductor, però, ha fet cas omís de les indicacions policials i ha fugit, iniciant-se una persecució pels carrers de Manresa.
El cotxe ha acabat aturant-se a la plaça de Sant Ignasi. En aquell moment, els dos ocupants que hi viatjaven han abandonat el vehicle i han fugit corrent en direccions diferents. El cotxe ha pujat a tota velocitat i derrapant per la Via de Sant Ignasi, perseguit per patrulles dels Mossos.
Un dels joves ha fugit en direcció a les Escodines i l'altre pel carrer de Montserrat. En l'operatiu de persecució i detenció hi han participat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra.
Dos detinguts de 17 anys
Poc després de la fugida, els agents han localitzat els dos joves i els han detingut. Tots dos són menors de 17 anys i no disposaven de permís de conduir.
Els dos han quedat detinguts com a presumptes autors dels delictes de robatori i furt d'ús de vehicle i de resistència i desobediència als agents de l'autoritat. En el cas del conductor, a més, se li atribueix un delicte de conducció temerària i un altre per conduir sense haver obtingut mai el permís de conduir.