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Els Mossos detenen dos menors més pel crim de Manresa

Successos

Les autoritats ja van arrestar dos altres menors, també presumptament relacionats amb el crim, poques hores després dels fets

  • Els Mossos treballen en el punt de l'homicidi a Manresa -

ARA A PORTADA

Publicat el 08 de setembre de 2026 a les 18:38
Actualitzat el 08 de setembre de 2026 a les 18:41

Els Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) han detingut dos menors de 16 anys a Manresa per la mort violenta de Carles Vilajosana. La víctima, veí del Serrat de Castellnou de Bages de 45 anys i pare de dos fills bessons, va morir apunyalat l'1 de setembre arran d'una disputa iniciada prèviament durant els actes de la Festa Major.

Aquestes dues detencions se sumen a les de Pere i Otman, de 15 i 16 anys respectivament i que actualment estan internats en un centre de menors, que van ser arrestats poques hores després de l'homicidi. Tot i les 4 detencions, la DIC manté una investigació oberta per esclarir els fets

Les vides desestructurades de Pere i Otman

Pere i Otman, els dos primers detinguts pel crim, comparteixen una trajectòria vital marcada per l'absència de referents sòlids, la desatenció crònica i la incapacitat del sistema de serveis socials i educatiu per frenar una espiral de marginalitat que ha acabat de la pitjor manera possible. Les informacions del seu entorn a les que ha tingut accés Nació revelen històries familiars dures sobre les que havien alertat reiteradament com a mínim els serveis educatius.

Les conclusions dels psicòlegs que han avaluat els joves després de la seva detenció apunten en una mateixa direcció: absència de figures paternals, manca de supervisió durant la infància, dificultats greus de gestió emocional, alta impulsivitat i compromís nul amb la societat. Persones que els han tractat de prop lamenten profundament que, malgrat els avisos constants sobre el deteriorament de tots dos, no s'articulés cap mesura efectiva de protecció i contenció fins que ha estat massa tard i quan ja estaven plenament immersos en la delinqüència. 

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