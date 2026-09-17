Sant Fruitós intensifica els controls sobre els patinets elèctrics durant el setembre

La Policia Local de Sant Fruitós de Bages ha posat en marxa una campanya específica de control dels patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal (VMP) que es mantindrà activa fins a finals de setembre. La iniciativa té com a objectiu reforçar la seguretat viària, garantir el compliment de la normativa vigent i fomentar un ús responsable d'aquests vehicles al municipi.
Durant els controls, els agents vetllaran especialment pel compliment de les obligacions que afecten les persones usuàries de VMP i aprofitaran la campanya per informar sobre les novetats introduïdes recentment a l'ordenança municipal.
Controls sobre assegurança, circulació i seguretat
La Policia Local revisarà aspectes com la disposició de l'assegurança de responsabilitat civil obligatòria, el registre davant la Direcció General de Trànsit quan sigui exigible i el respecte de les normes de circulació, la senyalització i els límits de velocitat.
Els agents també comprovaran que els vehicles circulin únicament per les zones autoritzades, que no transportin més d'una persona quan no estiguin habilitats per fer-ho i que els conductors no utilitzin auriculars ni manipulin el telèfon mòbil mentre circulen.
A més, es controlarà que els patinets disposin dels llums davanter i posterior corresponents durant la circulació nocturna i que els usuaris compleixin les obligacions relacionades amb el consum d'alcohol i drogues, inclosa la realització de les proves de detecció quan siguin requerides.
Noves obligacions per als conductors de VMP
La campanya servirà també per donar a conèixer els canvis incorporats a la nova ordenança municipal en matèria de vehicles de mobilitat personal. Entre les principals novetats hi ha l'obligatorietat de portar casc i l'establiment dels 15 anys com a edat mínima per conduir aquest tipus de vehicles.
Pel que fa als menors d'edat, la normativa estableix que els pares, tutors, acollidors o guardadors legals són responsables solidaris de les sancions que es puguin derivar de les infraccions comeses pels seus fills o tutelats.
Amb aquesta campanya, l'Ajuntament i la Policia Local volen promoure una convivència més segura entre els diferents usuaris de la via pública i reduir les conductes de risc associades a l'ús dels patinets elèctrics.