El ple de Moià aprova l'ampliació de l'escorxador i la instal·lació de la planta de biogàs

L'Ajuntament de Moià ha aprovat inicialment aquest dimecres la modificació puntual del planejament urbanístic del polígon d'El Prat. La mesura, que ha d'obrir la via a l'ampliació de l'escorxador i a la instal·lació d'una planta pública de biogàs, s'ha aprovat finalment en una sessió que havia quedat en suspens el passat mes de juliol.
La votació ha comptat amb els 8 vots a favor de l'equip de govern (AraMoià), l'única abstenció del PSC i els 3 vots de Junts (2) i la CUP (1). Des de l'executiu local defensaven que aquest pas és indispensable per regularitzar la situació d'aquest sector industrial -pendent des de fa dècades-, complir diverses resolucions judicials i gestionar els residus orgànics de proximitat.
L'ajornament forçat per un ciberatac
Aquest ple extraordinari s'havia de celebrar en un principi el 29 de juliol. Tanmateix, l'Ajuntament es va veure obligat a ajornar la convocatòria després de patir un ciberatac que va afectar els servidors municipals.
Davant la falta de garanties en el sistema de videoacta i amb la confirmació d'intrusions en fitxers per part de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i el Centre Criptològic Nacional, l'alcalde Dionís Guiteras va decidir ajornar la sessió de comú acord amb tots els grups municipals per renovar la xarxa informàtica.
Mobilització veïnal a la plaça de Sant Sebastià
Resoltes les incidències tècniques, la cita institucional ha tingut rèplica al carrer. Coincidint amb la celebració del ple, la plataforma Per un Moià Viu ha organitzat una cercavila des de la plaça de Catalunya que ha discorregut amb pancartes i crits de protesta fins a les portes del consistori.
Una cinquantena llarga de persones s'ha acabat concentrant a la plaça de Sant Sebastià, on han decidit plantar-se sense arribar a pujar a la sala de plens. La plataforma manté així la seva oposició frontal als dos projectes, tot recordant que les intervencions previstes al polígon d'El Prat ja van ser rebutjades per la ciutadania en la consulta popular no vinculant celebrada el passat mes de gener.