L'alcalde de Girona visita Manresa i comparteix experiències i reptes municipals amb Aloy

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha visitat aquest dijous Manresa, on l'ha rebut l'alcalde de la ciutat, Marc Aloy. Durant la jornada, els dos batlles han compartit experiències en l'àmbit municipal i les principals preocupacions i reptes que afronten les ciutats, i Salellas ha conegut de primera mà projectes estratègics com la Fàbrica Nova, el Museu del Barroc de Catalunya, els nous habitatges cooperatius de La Bertrana i la Casa de la Música. La visita retorna la que Aloy va fer a l'Ajuntament de Girona el novembre del 2024.
Una visita institucional a l'Ajuntament
L'Ajuntament de Manresa ha rebut la visita institucional de Salellas, a qui Aloy ha donat la benvinguda. La jornada ha començat a l'edifici consistorial, amb una reunió al despatx de l'alcalde i la signatura del Llibre d'Honor de la Ciutat de Manresa per part del batlle gironí.
El Museu del Barroc i la Fàbrica Nova
Tot seguit, els dos alcaldes han fet una passejada per conèixer sobre el terreny projectes estratègics. Un és el Museu del Barroc de Catalunya, un equipament que ha permès recuperar l'antic Col·legi Sant Ignasi i dotar la ciutat d'un museu d'abast nacional. L'altre és la Fàbrica Nova, antic recinte fabril que es convertirà en un gran pol de coneixement, innovació i tecnologia amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya. És un projecte cabdal per a la ciutat, que divendres celebra un acte destacat per mostrar el resultat de la primera fase de rehabilitació.
Els habitatges cooperatius de La Bertrana
L'itinerari ha continuat cap als habitatges de La Bertrana, al carrer Pilar Bertran Vallès. És un edifici d'habitatge cooperatiu i de protecció oficial construït fruit de l'aliança entre l'Ajuntament de Manresa i la cooperativa Sostre Cívic. Segons l'Ajuntament, és un exemple de la importància de l'economia social com a motor transformador, perquè, a més de crear noves llars, promou valors com el suport mutu, l'arrelament al territori i la vida en comunitat.
La Casa de la Música, per tancar la visita
Finalment, el batlle de Girona ha conegut la Casa de la Música, un projecte cultural estratègic que dona suport a la creació artística, ajuda a vertebrar l'escena musical emergent i apropa la música i la formació a tota la ciutadania.