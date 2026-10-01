Manresa commemora l'Octubre Trans* amb activitats per reivindicar la despatologització

El Servei d'Atenció Integral LGTBI+ (SAI LGTBI+) de Manresa organitza durant l'octubre un programa d'activitats en el marc de l'Octubre Trans*, una iniciativa que reivindica la despatologització de les identitats trans*, la garantia dels seus drets i el reconeixement de la diversitat en les identitats i les expressions de gènere. El programa inclou un grup de treball emocional, una trobada per a famílies, un espai per a joves i la presentació del llibre Cuerpos al margen, el 29 d'octubre a la Llibreria Murmuri. Per a les activitats amb inscripció prèvia, cal contactar amb el SAI LGTBI+ al 938 752 310 o a sai@ajmanresa.cat.
Visibilitzar les realitats trans* i generar espais de suport
La programació vol contribuir a visibilitzar les realitats trans* i generar espais de trobada, suport, reflexió i apoderament per a les persones LGTBIQA+, les seves famílies i el conjunt de la ciutadania.
Un grup de treball emocional des de l'1 d'octubre
Les activitats començaran l'1 d'octubre amb el Grup LGTBIQA+ de Treball Emocional, un espai d'acompanyament grupal per a persones LGTBIQA+ majors de 18 anys, dinamitzat per la psicòloga del SAI LGTBI+ de Manresa. El grup es reunirà fins a l'11 de febrer, amb sessions els dies 1 i 15 d'octubre, 5 i 26 de novembre, 3 i 17 de desembre, 14 i 28 de gener i 11 de febrer, de 5 de la tarda a 7 del vespre, al SAI LGTBI+ (carrer de la Canal, 6, 1r). Les places són limitades i cal inscripció prèvia.
Una trobada per a famílies i un espai per a joves
El dijous 22 d'octubre, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Espai Famílies proposarà la trobada Experiències trans* en primera persona en l'àmbit familiar, amb Èlia López i Alan Trillo, membres de l'Associació Tiresias. L'activitat permetrà compartir experiències i reflexionar sobre les realitats trans* dins l'àmbit familiar. Es farà al Centre Cultural el Casino i l'organitzen el SAI LGTBI+ de Manresa i el SAI LGTBI+ del Bages.
El divendres 23 d'octubre, de 5 de la tarda a 7 del vespre, serà el torn de l'Espai IRIS, un espai de trobada per a joves LGTBI+ del territori, organitzat pel SAI LGTBI+ de Manresa i l'Oficina Jove del Bages. Es farà a l'Espai Jove Joan Amades - Oficina Jove del Bages (carrer Sant Blai, 14) i inclourà un taller vinculat a la diversitat en les expressions de gènere.
Presentació del llibre Cuerpos al margen
El programa es tancarà el dijous 29 d'octubre, a les 7 del vespre, amb la presentació del llibre Cuerpos al margen, a càrrec del seu autor, Zoe García Castaño, en diàleg amb Anuk Alegre Tudela. La conversa, a la Llibreria Murmuri (carrer Cap del Rec, 8), abordarà els cossos dissidents i les aliances trans* i intersex. L'activitat l'organitzen el SAI LGTBI+ de Manresa i la Llibreria Murmuri, i l'entrada és lliure.
Amb aquesta programació, el SAI LGTBI+ de Manresa reafirma el compromís municipal amb la despatologització, la visibilització i la garantia dels drets de les persones trans*, i amb la construcció d'espais segurs on les diferents identitats i expressions de gènere puguin ser viscudes amb llibertat i sense discriminacions.
Informació i inscripcions
Per a les activitats amb inscripció prèvia, cal contactar amb el SAI LGTBI+ de Manresa al 938 752 310 o a sai@ajmanresa.cat. Per participar en l'Espai IRIS, també es pot fer la inscripció mitjançant el formulari habilitat o a través del WhatsApp 676 664 142.