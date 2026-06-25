El Consell Comarcal del Bages impulsa una campanya per l'Orgull LGTBI+

El Consell Comarcal del Bages ha posat en marxa la campanya Orgull de drets i diversitat amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+, que se celebra el 28 de juny. La iniciativa, impulsada a través del Servei d'Atenció Integral (SAI) LGTBI, compta amb la participació dels ajuntaments del Bages i vol visualitzar el compromís dels municipis amb la igualtat, la diversitat i la lluita contra qualsevol forma de discriminació.
Recursos compartits per a tots els municipis
La campanya es desplega de manera coordinada arreu de la comarca i posa a disposició dels ajuntaments diferents materials per donar visibilitat a la commemoració. Entre aquests recursos hi ha banderes inclusives LGTBI+ per exhibir als edificis municipals i ventalls amb el lema Orgull de drets i diversitat, que es distribuiran en activitats de sensibilització organitzades als diferents municipis.
La consellera d'Educació, Dones i Polítiques d'Igualtat del Consell Comarcal del Bages, Àdria Mazcuñan, ha destacat que l'objectiu és garantir que qualsevol persona de la comarca pugui viure i expressar-se lliurement independentment del municipi on resideixi. Segons ha afirmat, la campanya pretén fer visible el compromís compartit de les administracions locals en la defensa dels drets del col·lectiu.
Sensibilització i espais segurs
Més enllà dels actes simbòlics, la iniciativa busca consolidar una xarxa de municipis compromesos amb la diversitat sexual i de gènere, promovent entorns segurs i lliures de discriminació.
En aquest marc, el SAI LGTBI del Bages i el SAI de l'Ajuntament de Manresa han organitzat conjuntament la xerrada Compartint vivències de la diversitat familiar. L'activitat ha comptat amb la participació de Carla Álvarez Moreno, presidenta de Famílies LGTBI (FLG), i de l'educador social Anuk Alegre Tudela, que han compartit experiències i reflexions sobre les diferents realitats familiars, les identitats no binàries en la criança i els reptes de les famílies diverses.
Un servei actiu durant tot l'any
El Consell Comarcal recorda que el Servei d'Atenció Integral LGTBI del Bages ofereix atenció, informació i assessorament durant tot l'any a persones del col·lectiu, famílies, entitats i professionals, amb l'objectiu de garantir els drets i l'acompanyament de les persones LGTBI+ a tota la comarca.