Manresa tancarà els actes de l'Orgull LGTBI+ amb una gran festa al Pati del Casino

Manresa posarà el punt final a la programació del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+ amb la celebració de la festa Manresa Orgullosa, una proposta festiva i reivindicativa que tindrà lloc el pròxim divendres 3 de juliol al Pati del Casino. La jornada combinarà música, espectacles, cultura i visibilització del col·lectiu LGTBI+ en una activitat oberta a tota la ciutadania.
Una nit de música, espectacles i reivindicació
La festa se celebrarà entre les 8 del vespre i la 1 de la matinada i comptarà amb una programació que reunirà diverses propostes artístiques vinculades a la diversitat i l'expressió de gènere.
La vetllada inclourà les sessions musicals de DJ Hal9000 i DJ Nurk, així com les actuacions de les artistes transformistes i drag queens Drag Karla Show i Caballotafagmer, que aportaran humor, espectacle i reivindicació a una nit concebuda per celebrar la diversitat.
Svetlana, protagonista de la nit
El moment central de la festa arribarà amb l'actuació de Svetlana, una de les formacions més destacades de l'escena musical queer catalana actual.
El grup, format pel duet barceloní Júlia Díaz i Roc Bernadí, presentarà un espectacle que combina música, performance i una posada en escena carregada d'energia. La proposta fusiona estils tan diversos com l'eurodance, el house, la rumba, el reggaeton o el dembow, tot plegat acompanyat per tres ballarines i coristes.
A través de diverses coreografies i moments escènics, Svetlana convertirà el seu concert en una experiència festiva amb un clar component reivindicatiu, fidel a l'esperit de la celebració de l'Orgull.
La festa continuarà a El Sielu
Un cop finalitzades les activitats al Pati del Casino, la celebració es traslladarà a la sala El Sielu, on la programació continuarà amb una sessió de música electrònica que s'allargarà fins a la matinada. D'aquesta manera, la ciutat culminarà diversos dies d'activitats emmarcades en la commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+.
Compromís amb la diversitat i els drets LGTBI+
Amb aquesta programació, l'Ajuntament de Manresa reafirma el seu compromís amb la defensa dels drets de les persones LGTBI+ i amb la construcció d'una ciutat més inclusiva, diversa i respectuosa.
La celebració de Manresa Orgullosa vol esdevenir, un any més, un espai de trobada, visibilització i reivindicació, però també una festa oberta a tota la ciutadania per continuar avançant cap a una societat lliure de discriminacions.