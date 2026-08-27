Un vessament de sang d'un camió de residus obliga a activar un ampli dispositiu a Moià

Moià ha viscut aquest dijous una situació insòlita arran d'un vessament de sang a la carretera de Vic-Manresa al seu pas pel municipi. L'incident ha generat fortes olors i afectacions a la via pública, fet que ha obligat a activar diversos serveis sanitaris i d'emergència i ha acabat amb la presentació de denúncies per part de l'Ajuntament i de l'empresa de l'escorxador, d'on sortia el camió que l'ha provocat.
L'alcalde de Moià, Dionís Guiteras, ha qualificat els fets d'"inacceptables" i ha explicat que el consistori ha presentat una denúncia perquè s'investiguin les circumstàncies de l'incident i s'esclareixin les responsabilitats. "Un vessament ha provocat una situació molt desagradable al poble amb fortes olors i afectacions a la via pública", ha assenyalat.
Un vehicle de transport de residus procedent de l'escorxador
Segons ha detallat Guiteras, l'origen del problema es troba en un vehicle de transport de residus que circulava amb una càrrega procedent de l'escorxador. Davant la situació, s'ha activat un ampli dispositiu en què han participat els Mossos d'Esquadra, la Policia Local, els Bombers, els serveis de Carreteres i la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA).
L'alcalde ha explicat també que l'empresa de l'escorxador ha presentat igualment una denúncia contra la companyia de transport responsable del vehicle.
Investigació oberta
L'Ajuntament espera ara que la investigació permeti determinar les causes exactes del vessament i si es van complir totes les mesures de seguretat exigibles en aquest tipus de transports. Mentrestant, els serveis mobilitzats han treballat per minimitzar les conseqüències de l'incident i restablir la normalitat a la zona afectada.
El consistori ha reiterat que seguirà de prop l'evolució del cas i les actuacions que es derivin de les denúncies presentades.