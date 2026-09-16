Mor l'esposa de l'exentrenador del Barça Ronald Koeman

Ha mort l'esposa de l'exentrenador del Barça Ronald Koeman, Bartina Koeman. El Futbol Club Barcelona ha expressat el seu "més profund condol" per la pèrdua de l'antic tècnic del club: "Volem traslladar el nostre més profund condol i tot l'afecte del barcelonisme a Ronald Koeman i a la seva família per la pèrdua de la seva esposa", lamenten els blaugranes. \r\n\r\n\r\nDes del FC Barcelona volem traslladar el nostre més profund condol i tot l'afecte del barcelonisme a Ronald Koeman i a la seva família per la pèrdua de la seva esposa, Bartina Koeman. Descansi en pau.\r\n— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) September 16, 2026\r\n