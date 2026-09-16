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Mor l'esposa de l'exentrenador del Barça Ronald Koeman

Esports

  • Imatge de Ronald Koeman -

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Publicat el 16 de setembre de 2026 a les 15:01

Ha mort l'esposa de l'exentrenador del Barça Ronald Koeman, Bartina Koeman. El Futbol Club Barcelona ha expressat el seu "més profund condol" per la pèrdua de l'antic tècnic del club: "Volem traslladar el nostre més profund condol i tot l'afecte del barcelonisme a Ronald Koeman i a la seva família per la pèrdua de la seva esposa", lamenten els blaugranes. 

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