El Barça escull un artista polèmic per a la samarreta del Clàssic: qui és Tyler, the Creator?

El raper i productor musical Tyler, the Creator protagonitzarà la samarreta del Barça per al Clàssic del 25 d'octubre, tal com ho ha confirmat El Barça juga a RAC1. Serà el novè cantant designat per ocupar la publicitat central de Spotify i posar banda sonora al partit del Barça contra el Reial Madrid.
El duel de lliga ja compta amb prou al·licients polèmics, sobretot amb el retorn del tècnic José Mourinho, però també pel dossier que ha enviat el Reial Madrid a la FIFA perquè sancioni el Barça pel cas Negreira i li retiri tots els títols entre el 2001 i el 2018. Si bé, la tria de Tyler, the Creator obre un nou front, ja que es tracta d'un artista polèmic.
Amb un estil agressiu i provocador, ha tingut problemes i fins i tot ha estat vetat per lletres homòfobes i masclistes. Tot i que els últims anys ha evolucionat cap a produccions d'alta complexitat musical, és una figura controvertida que genera tantes passions com rebuig.
Com serà la samarreta del Barça contra el Reial Madrid?
El Barça lluirà el lema GOLF al centre de la samarreta contra el Reial Madrid. Fa referència a GOLF WANG, la marca de roba que va fundar. El Barça no ha fet l'anunci oficial i, per tant, no ha compartit el disseny definitiu, però és previsible que segueixi l'estil personal de Tyler en el color daurat de la publicitat de Spotify.