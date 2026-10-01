Leo Messi, nou propietari d'un equip de segona divisió

Leo Messi continua fent moviments fora del camp per deixar encara més llegat en el món del futbol. Des d'aquest dijous, el jugador de l'Inter de Miami també és el propietari del Club Esportiu Eldense, un club centenari originari del País Valencià que actualment juga a la segona divisió espanyola.\r\n\r\nDes del club es mostren molt il·lusionats per aquesta nova etapa: "L'arribada al futbol professional espanyol com a propietari del CD Eldense d'una de les figures més importants de la història de l'esport marca el començament d'un projecte amb visió a llarg termini i amb l'objectiu d'impulsar el desenvolupament esportiu, institucional i social del CD Eldense", argumenten a través d'un comunicat. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEsports\r\nLeo Messi es retira de la selecció argentina: «És una decisió dolorosa, però m'he buidat» Pau Espí Solé\r\n\r\n