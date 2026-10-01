El Parlament avala una «resolució refrendada» del conflicte en el novè aniversari de l'1-O

Nou anys després de l'1-O, l'independentisme no governa però és capaç d'influenciar des del Parlament. La cambra, en el novè aniversari del referèndum, ha avalat una "resolució refrendada" del conflicte polític amb l'Estat. Ho ha fet arran d'una petició d'ERC que ha comptat també amb els vots afirmatius del PSC, Junts, ERC, els Comuns i la CUP. El text dels republicans, avalat per la majoria de la cambra, constata l'existència d'un conflicte polític entre l'Estat i Catalunya "fruit de la manca de reconeixement nacional" que impedeix els catalans decidir el futur del seu país. Per aquest motiu, el punt aprovat expressa la voluntat del Parlament de resoldre el conflicte i que es faci de manera "refrendada per la ciutadania de Catalunya".
Per altra banda, també a proposta d'ERC, el Parlament ha aprovat per segon any consecutiu la proposta d'una "Entesa de país" per a la mateixa resolució del conflicte polític. Aquesta punt, aprovat pels mateixos partits que la primera, proposa una aliança democràtica que inclogui els partits de la cambra, però també els agents socials i la societat civil. "I que es regeixi pels principis irrenunciables del diàleg" i on tothom presenti les seves propostes i conclusions en el termini d'un any des de la constitució de l'entesa. És a dir, aquest pla hauria de suposar que es donés una proposta per resoldre el conflicte polític en el primer any de vida de la "entesa". Ara bé, ja va ser aprovada l'any passat i, per ara, no s'ha avançat.
D'altra banda, l'independentisme ha tastat la minoria parlamentària i el ple ha tombat una proposta de pacte antifeixista amb el dret a l'autodeterminació al centre. El PSC hi ha votat en contra, amb la resta de grups espanyolistes de la cambra. Junts també ha vist com la majoria constitucionalista de la cambra tombava la seva proposta de referèndum pactat com l'única via per substituir el mandat de l'1-O.
Accelerar el finançament
El Parlament ha aprovat una proposta de resolució dels Comuns que insta el govern espanyol a "aprovar sense més dilacions" el projecte de reforma del sistema de finançament autonòmic i remetre'l a les Corts Generals "perquè pugui entrar en vigor l'1 de gener de 2027". Ha comptat amb els vots de PSC i ERC i l'abstenció de la CUP i Aliança. La iniciativa també demana a les formacions catalanes "que en facilitin l'aprovació" al Congrés. En canvi, la cambra ha rebutjat novament una proposta de Junts que pretenia constatar la necessitat d'un sistema de finançament "en forma de concert econòmic" malgrat el suport d'ERC i l'abstenció de la CUP i Aliança.