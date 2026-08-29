El calendari del Barça a la Champions: debut contra el Feyenoord amb el PSG a l'horitzó

La UEFA ja ha publicat el calendari de la Champions després del sorteig de dijous passat. El Barça comença la lligueta de 36 equips el 9 de setembre a casa i contra el Feyenoord. Un dimecres en què els de Hansi Flick donaran el tret de sortida del torneig al Camp Nou a les 18:45 hores davant un rival que va quedar segon a la lliga holandesa de la temporada passada.
La següent cita és a Istanbul contra el Galatasaray el 13 d'octubre a les 21 hores. Un partit que serà de retrobada amb els turcs, que des de l'Europa League de la temporada 2021-2022, no s'enfrontaven als blaugranes.
El partit que tothom té marcat al calendari és el del PSG, que serà el dimarts 20 d'octubre a les 21 hores a París, només uns dies abans del Clàssic al Camp Nou. El Barça s'enfrontarà amb el vigent campió i un dels principals favorits per tornar a aconseguir el títol. Suposarà un altre retrobament amb Ousmane Dembélé, vell conegut de l'afició blaugrana.
La següent jornada contra l'Aston Villa serà el 3 de novembre a les 21 hores i a casa. Els anglesos, sota la batuta d'Unai Emery, han incorporat Alejandro Garnacho i mantenen Ollie Watkins, mundialista amb Anglaterra en l'edició d'aquest estiu als Estats Units.
El 25 de novembre el Barça farà el desplaçament més llarg possible del campionat i el més exòtic. El club viatjarà fins a la capital de l'Azerbaidjan per veure's les cares amb el Sabah FC a les 18.45 hores. Un equip fundat el 2017 i dels més fluixos del campionat.
La següent cita serà amb el Manchester City el 8 de desembre a les 21 hores. Els blaugranes jugaran a casa contra els anglesos que, sense Pep Guardiola a la banqueta i després de la marxa de Rodri al Barça, aspiren a repetir la Champions aconseguida el 2023.
La penúltima jornada contra l'Sporting de Portugal, que manté Luis Suárez com a davanter centre després que el seu nom hagi aparegut vinculat al Barça en la recerca del nou. El partit serà el 20 de gener a les 21 hores a Lisboa. L'última cita de Champions es jugarà al Camp Nou contra el Como. El 27 de gener a les 21 hores els blaugranes intentaran aconseguir el títol contra la gran revelació del futbol italià de la mà de Cesc Fàbregas, que va ascendir l'equip a primera i ara l'ha portat a la Champions.
El calendari de la Champions
- Jornada 1: Barça-Feyenoord, al Camp Nou, el 9 de setembre, a les 18:45 hores.
- Jornada 2: Galatasaray-Barça, a Istanbul el 13 d'octubre a les 21:00 hores.
- Jornada 3: PSG-Barça, a París el 20 d'octubre a les 21:00 hores.
- Jornada 4: Barça-Aston Villa, al Camp Nou el 3 de novembre a les 21:00 hores.
- Jornada 5: Sabah FC-Barça, a Bakú el 25 de novembre a les 18:45 hores.
- Jornada 6: Barça-Manchester City, 8 de desembre a les 21:00 hores.
- Jornada 7: Sporting de Portugal-Barça, a Lisboa el 20 de gener a les 21:00 hores.
- Jornada 8: Barça-Como, al Camp Nou, el 27 de gener a les 21:00 hores.