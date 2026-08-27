Tots els rivals del Barça a la primera fase de la Champions

El Barça ja coneix quins seran els vuit rivals als quals s'haurà d'enfrontar en la fase de grups de la Champions. El funcionament d'aquesta edició és el mateix de les dues anteriors, que es basen en una lligueta de 36 equips. Els que queden entre el primer i el vuitè lloc tenen garantit l'accés directe als vuitens de final, mentre que els que quedin compresos entre el novè i el vint-i-quatrè lloc hauran de jugar una ronda prèvia de setzens de final. Qui no aconsegueixi situar-se entre els 24 millors, quedarà directament eliminat. Després de caure l'any passat a quarts de final contra l'Atlètic de Madrid, enguany l'equip de Hansi Flick aspira a avançar més. Aquests són els rivals:
Manchester City (a casa)
Ja sense Pep Guardiola a la banqueta, l'equip anglès s'haurà de reinventar sota el comandament d'Enzo Maresca. Després d'un estiu que ha tancat una era, amb l'adeu de jugadors -Rodri, ara al Barça- i de fitxatges especialment cars -Elliot Anderson i Bouaddi, per exemple-, el City aspira a repetir la Champions aconseguida el 2023.
PSG (a París)
Amb dos títols consecutius, el PSG de Luis Enrique és un dels principals favorits per tornar a aconseguir el títol. Dominador absolut del futbol francès, ha construït una dinastia al voltant del talent de Vitinha al mig del camp. Suposarà un altre retrobament amb Ousmane Dembélé, vell conegut de l'afició blaugrana.
Aston Villa (a casa)
Guanyador de l'Europa League sota la batuta d'Unai Emery, és un dels equips anglesos que tendeix a formar part de les places europees en els últims anys. Aquesta temporada han incorporat Alejandro Garnacho, i mantenen Ollie Watkins, mundialista amb Anglaterra en l'edició d'aquest estiu als Estats Units.
Sporting de Portugal (a Lisboa)
Habitual en les competicions europees, va quedar segon a la lliga portuguesa, per darrere del Porto. Manté Luis Suárez com a davanter centre, un dels noms que han aparegut vinculats al Barça en la recerca del nou.
Feyenoord (a casa)
Entrenat per Giovanni van Bronckhorst, el lateral esquerrà titular en la Champions que el Barça va guanyar el 2006 davant de l'Arsenal, va quedar segona a lla lliga holandesa de la temporada passada, molt per darrere del PSV Eindhoven.
Galatasaray (a Estambul)
Desplaçament sempre complicat, tenint en compte l'afició sorollosa i l'ambient elèctric. Mantenen com a estrella el davanter nigerià Osimhen. L'última vegada que el Barça es va trobar amb els turcs va ser a l'Europa League de la temporada 2021-2022.
Como (a casa)
La gran revelació del futbol italià porta el segell del seu entrenador, Cesc Fàbregas, que el va ascendir a primera i ara l'ha portat a la Champions. Ja no hi és Sergi Roberto, però hi juga un dels futbolistes més prometedors del continent, l'argentí Nico Paz, que pertany al Reial Madrid.
Sabah (a Bakú)
El desplaçament més llarg possible del campionat serà també el més exòtic. El club de l'Azerbaidjan, fundat el 2017, és un dels més fluixos del campionat.