El Barça suspèn finalment l'homenatge a la selecció espanyola per l'agressió policial

El Barça ha suspès finalment l’homenatge a la selecció espanyola que s’havia de fer demà al Camp Nou, abans del partit de Lliga contra l’Athletic Club. El club ha notificat a la federació espanyola que deixa sense efecte l’acte després de la polèmica originada per l’actuació de la policia espanyola contra un aficionat blaugrana diumenge a Elx, abans d'entrar a l'estadi. Coincidia amb el primer partit de Lliga al Camp Nou, amb l'Athletic Club de Bilbao com a rival.
RAC1 ja va avançar ahir al vespre que tant la federació com el club blaugrana sospesaven suspendre la celebració. Malgrat que l'opció estava sobre la taula, no s'ha fet oficial fins ara. En substitució a l'acte que s'havia de dur a terme per homenatjar els blaugranes campions del món, el president del Barça, Joan Laporta, ha anunciat un "acte d'exaltació a l'estelada": "L’estelada representa els anhels de llibertat dels catalans i no genera ni violència ni odi. S’ha de defensar”, ha defensat Laporta.
El president blaugrana defensa amb ungles i dents que dur una estelada és un exercici de llibertat d'expressió que representa la "voluntat de ser lliures" de "molts culers i catalans". Sota aquest pretext, doncs, Laporta creu que no pertoca fer un homenatge als campions de la selecció espanyola, sinó un acte per defensar l'estelada i el que representa: "És una forma d'expressar-nos pacífica", argumenta el dirigent blaugrana": "Representa els nostres anhels de llibertat", ha exclamat amb convicció.
"El Barça demanem i confiem que aquesta actuació policial, les imatges són esfereïdores, tinguin el seu càstig i les sancions que corresponguin. Esperem que amb l'acte d'exaltació de l'estelada que viurem dijous serveixi perquè els culers i catalans puguem anar amb l'estelada sense que corri perill la nostra integritat física", ha conclòs.
Omplir d'estelades el Camp Nou
L'Assemblea (ANC) ha convocat un concentració a les 20.15 -una hora i quart abans del Barça-Athletic de Bilbao- als Jardins Josep Munté. L'entitat també ha anunciat que repartirà 10.000 estelades als accessos del Camp Nou com a senyal de protesta per l'agressió policial. La Plataforma per la Selecció Catalana també ha convocat els aficionats, però en aquest cas a les vuit del vespre i al Jardí de Maria Teresa Vernet i Real.
Per la seva banda, l'entitat que presideix Xavier Antich ha fet una crida a portar estelades de cara al partit d'aquest dijous, corresponent a la segona jornada de Lliga. "Les estelades són un símbol, i portar-les és el nostre dret", ha expressat Òmnium en un apunt a la xarxa social X.
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