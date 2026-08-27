El Barça assumeix la defensa de l'aficionat agredit per la policia espanyola

El Futbol Club Barcelona assumirà la defensa de l'aficionat agredit per la policia espanyola abans de l'enfrontament contra l'Elx. La família ha accedit d’acceptar la cobertura jurídica que li ha ofert el club, que anirà a càrrec del penalista Marc Molins, tal com ha avançat el diari Ara. El menor s'enfronta a un càrrec d'atemptat contra l'autoritat. \r\n\r\nEl Barça ha condemnat des de primer moment els fets. Aquest mateix dijous, que havien de celebrar l'homenatge als jugadors blaugranes campions del món, han cancel·lat l'acte en senyal de protesta i, per contra, han convocat un acte "d'exaltació" a l'estelada, ja que el desencadenant de la brutal agressió de la policia espanyola és que el menor duia una estelada. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nL'agressió policial per l'estelada revifa els vestigis del procés Oriol March\r\n\r\n