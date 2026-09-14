15 de setembre de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

Gordon ja s'atreveix amb el català: «Jo em dic Anthony»

Esports

El davanter anglès ha explicat en una entrevista al "Tu Diràs" de RAC1 que està cursant classes de català

  • Anthony Gordon durant la presentació amb el FCB -

ARA A PORTADA

Publicat el 14 de setembre de 2026 a les 22:27
Actualitzat el 14 de setembre de 2026 a les 22:33

Anthony Gordon ha caigut dempeus a Can Barça. El davanter anglès, que va arribar al club aquest mercat d'estiu, està deixant molt bones sensacions al terreny de joc i, també, a fora.

En una entrevista al Tu Diràs de RAC1, Gordon ha explicat que està aprenent català: "Sí, l'estic estudiant, porto tres classes", reconeix. El davanter blaugrana, però, ja sap dir algunes de les expressions en català que més es fan servir en el dia a dia: "Sé dir bon dia, bona nit, molt bé; com va; i visca el Barça!", diu somrient.

"Vaig aprenent frase a frase", explica Gordon. L'anglès, però, també sap presentar-se en català: "Jo em dic Anthony". Tot i que fa pocs mesos del seu aterratge a Barcelona, Gordon ja va demostrar des de la seva arribada que sabia de la importància del català per als aficionats blaugrana, i a la seva presentació com a culer va sorprendre a tothom amb un "visca el Barça i visca Catalunya". 

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar