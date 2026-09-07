El Barça referma el seu compromís històric amb el català: «Ser blaugrana és identitat i llengua»

En els estatuts del Barça hi ha una cosa molt clara: la
llengua catalana és la que s'utilitza "de manera preferent" en totes les seves activitats. El compromís del club amb el català és ferm i, després d' omplir el Camp Nou d'estelades per l'agressió de la policia espanyola a un seguidor del club a Elx, el Barça torna a demostrar la seva defensa del catalanisme i de la llengua en una nova campanya sota el lema Parla blaugrana, parla català.
Junt amb la Fundació FC Barcelona, el club vol
reforçar la presència del català dins del seu entorn amb una nova campanya que reivindica la llengua com a part de la seva identitat i de la del país. Per dur a terme aquesta iniciativa, han preparat diverses accions destinades a incentivar-ne l’ús i facilitar que més membres de la comunitat blaugrana s’hi familiaritzin. Així ho han promocionat a través d'X amb un curt vídeo en què surten diversos jugadors del masculí i el femení refermant els valors del club: "Ser blaugrana és molt més que futbol, és identitat, és cultura, és llengua".
Aquest és només un extret del vídeo publicat al canal de YouTube de la Fundació, en què
Marc Bernal, Pau Cubarsí, Fermín López, Kika Nazareth, Clara Serrajordi i Marta Torrejón expliquen la seva relació amb el català i comparteixen situacions del seu dia a dia, tant al vestidor com fora del terreny de joc. Un dels qui parlen de la seva experiència és Fermín López, que va començar a familiaritzar-se amb la llengua durant la seva etapa de formació al Club.
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"Des dels 13 anys vaig estar a La Masia i al col·legi aprenent català.
És una llengua que m'agrada parlar, intento parlar bé i crec que n’he après molt". El migcampista també considera que conèixer la llengua és una via per integrar-se a la societat catalana: “És molt important per adaptar-te a la cultura catalana i crec que tothom que vingui aquí hauria de fer l'esforç d'intentar parlar-la i aprendre-la”.
La relació dels jugadors que no són catalanoparlants amb la llengua
Per a les jugadores i jugadors que han arribat al Barça des de fora de Catalunya, el català també apareix com una eina d’integració.
Kika Nazareth, futbolista portuguesa, explica que el seu aprenentatge li ha servit per adaptar-se millor tant al Club com a l’entorn: “Crec que això m'ha ajudat molt en la integració”.
La campanya també reivindica el paper dels
catalanoparlants del vestidor com a referents per als companys que comencen a aprendre la llengua. Per exemple, Pau Cubarsí explica que el català té cada vegada més espai en les converses entre futbolistes i que alguns dels seus companys recorren a ell per resoldre dubtes. En el cas de l’equip femení, Marta Torrejón posa l’accent en la diversitat lingüística que conviu al vestidor. “Amb moltes companyes parlo català, amb altres parlo castellà, amb altres parlo anglès i això és el bo d'aquest vestidor, d'aquesta diversitat lingüística”, explica.
La futbolista també assenyala que les jugadores procedents d’altres països cada vegada comprenen millor el català, encara que algunes encara tinguin dificultats per parlar-lo amb fluïdesa. Al vestuari masculí el català també es motiu de rialles entre els jugadors que estan aprenent-lo. "A vegades
apareix en Szczesny dient vocabulari català que no sabem d'on l'ha après", comenta Marc Bernal en el vídeo. Amb aquesta campanya, el Barça posa el focus en la llengua com un element de cohesió i integració tant dins del vestidor com fora.