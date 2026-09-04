Marc Casadó protagonitza la nova campanya de Parlem: «Portaré amb mi la meva terra i la meva gent»

"Sé que encara soc molt jove, però ja he après que la vida pot canviar en un minut". Així comença la nova campanya de Parlem, el grup de telecomunicació dels Països Catalans, amb el lema "Un dels nostres" que compta amb un protagonista molt conegut: l'exblaugrana Marc Casadó.
Després de ser cedit pel Barça al Deportivo fins al 2027 fa només uns dies, el futbolista apareix com a protagonista del vídeo publicitari de l'empresa catalana per reivindicar la identitat, la llengua i "la terra" catalanes en una campanya que aposta pels valors de pertinença i proximitat. "Avui toca marxar, una nova ciutat, una nova cultura, un nou club, a partir d'ara em deixaré la pell per uns altres colors", continua dient Casadó en referència a la seva marxa del club blaugrana.
"Portaré amb mi la meva terra, la meva gent i el seu somriure", diu el futbolista acompanyat d'una música nostàlgica i mentre se'l veu rodejat de caixes de mudança en una habitació. Al vídeo Casadó guarda la senyera per dur-la "vagi on vagi" després de dues temporades al Barça i una trajectòria que va començar molt jove a la Masia.
"Som terra, som orgull, som així", termina el vídeo publicitari de Parlem que vol reafirmar el compromís de la companyia amb la identitat catalana arreu dels Països Catalans. El to i el lema d'aquesta campanya vol posicionar l'empresa, que va néixer el 2014, com una opció de proximitat i en català per contractar serveis de telefonia mòbil i internet. Un esperit que han vist reflectit en la trajectòria esportiva de Casadó, que va entrar al club blaugrana la temporada 2015-2016 a l'Infantil A.
Des d’aleshores, Marc Casadó va destacar en totes les categories inferiors fins a arribar al Barça Atlètic la temporada 2022-2023. El seu debut amb el primer equip aquell mateix curs, en un partit de la Lliga de Campions contra el Viktoria Plzeň, i l’estiu del 2024 va obtenir definitivament fitxa del primer equip sota les ordres de Hansi Flick. Amb el Barça, Casadó ha guanyat dues Lligues, una Copa del Rei i dues Supercopes d’Espanya.