El Barça fitxa Gabriel Jesús: el «9» que necessita Hansi Flick?

Gabriel Jesus és nou jugador del Barça. La incorporació del davanter brasiler de l'Arsenal resol un dels grans interrogants del mercat estival blaugrana: el del fitxatge d'un "9", que segons diverses informacions arribarà per un traspàs que ronda els 10 milions d'euros. La negativa de l'Atlètic de Madrid ha esfumat el somni de Julián Álvarez i, poques hores abans del tancament del mercat estival, Deco ha sorprès amb un moviment llampec per incorporar a Gabriel Jesus.
En aquest inici de temporada, Raphinha ha demostrat que pot ser el "9" que vol Flick. El capità del Barça està deixant grans registres de gols i assistències i, els fitxatges d'Anthony Gordon i Karim Adeyemi nodreixen els extrems perquè Raphinha pugui ocupar la posició de davanter centre. Per què, doncs, el Barça ha signat a Gabriel Jesus?
L'arribada del davanter brasiler és una oportunitat de mercat, ja que el seu pas per l'Arsenal ha estat lluny de complir les expectatives. Gabriel Jesus va arribar a l'equip gunner procedent del Manchester City per 52 milions d'euros, però les lesions –sobretot una ruptura del lligament creuat anterior del genoll esquerre que el va mantenir gairebé un any allunyat dels terrenys de joc– i la competència no li han permès brillar com s'esperava. De fet, durant la seva etapa a l'Arsenal, s'ha perdut fins a 80 partits per lesió, n'ha jugat 123 i ha estat 527 dies lesionat. Ara bé, als 29 anys, però, Gabriel Jesus continua sent un davanter contrastat i amb experiència que la darrera temporada va fer sis gols i dues assistències en poc menys de mil minuts de joc.
Un davanter "molt Flick"
Amb el seu estat físic com a principal incògnita, el brasiler encaixa a la perfecció amb l'estil de Flick. Gabriel Jesus és un davanter molt mòbil, capaç de trepitjar zones interiors o caure a banda, amb talent associatiu per combinar en espais curts i modelat per Pep Guardiola (al Manchester City). Sense pilota, el brasiler no perdona cap pressió. Ell mateix ha reconegut en diverses entrevistes que el més important és "treballar per l'equip" abans que, no pas, pensar només en "marcar gols".
A banda, el seu és un perfil diferent dels que Flick té en plantilla. Gabriel Jesus mai s'ha destapat com un killer –la seva millor temporada va ser la 2019/20 amb 23 gols i 11 assistències–, però entén la posició del "9" des de la col·lectivitat d'un equip i és capaç de trobar l'espai per carregar la cama amb molta facilitat. El brasiler és un davanter pulcre, de pilota al peu i entregat en la pressió. Un perfil que encaixa amb Hansi Flick i que, tot i que no ve per ser el "9" titular de manera indiscutible, sumarà minuts, gols i experiència a una plantilla jove i guanyadora, però encara amb molta fam de títols.