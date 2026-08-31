Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina després de dues dècades d'alts i baixos, però amb un regust molt dolç. El fins ara "10" de la selecció, es retira de l'absoluta amb un palmarès digne de molt pocs jugadors: una Copa del Món (2022), dues Copa Amèrica (2021/2024), una Finalíssima (2022) i una Medalla d'Or dels Jocs Olímpics de Beijing (2008). Defensant l'albiceleste, Messi ha regalat als aficionats del futbol, en especial als argentins, una infinitat de jugades impossibles, gols únics i moments icònics que repassem en un recull de 10 vídeos per entendre millor la dimensió de l'astre argentí, considerat el millor jugador de tots els temps.
1: Els Joc Olímpics, l'inici de la llegenda
Després de guanyar el Mundial Sub-20 amb la selecció argentina, Messi va començar a fer-se lloc a l'elit del futbol als Jocs Olímpics de Beijing del 2008, en els quals l'albiceleste es va endur la medalla d'or. L'ex del Barça, que va destacar durant tota la competició, va assistir a Di María perquè fes l'1-0 amb el qual Argentina es va imposar a Nigèria a la final.
2. El Mundial del 2014, quan Messi va acariciar la glòria
L'estiu del 2014 Messi es va quedar a les portes de conquerir el Mundial. Després de signar una Copa del Món estratosfèrica, que li va valdre la pilota d'or de la competició, l'argentí va caure a la final davant Alemanya per 1-0, amb gol de Götze a la pròrroga, després d'una final marcada pels errors de Gonzalo Higuaín de cara a porteria, a qui Messi no es va cansar d'assistir.
3. Un adeu efímer
L'estiu del 2016, Messi va anunciar que deixava la selecció argentina. Després de perdre la final de la Copa Amèrica davant Xile als penals, l'ex del Barça va fallar el seu, Messi va sentenciar que "després de tres finals perdudes, això no és per a mi; no se'm dona". Dos mesos després, però, l'aleshores jugador del Barça va decidir tornar-ho a intentar i es va vestir, de nou, l'albiceleste.
4. La primera Copa Amèrica
El 2021, Messi va complir el seu somni i va guanyar un títol amb l'Argentina. En una Copa Amèrica agònica, amb un gran Dibu Martínez que es va destapar com a atura-penals, l'albiceleste es va proclamar campiona d'Amèrica després d'imposar-se al Brasil de Neymar en una final plegada de tensió i èpica.
5. La "batalla" de Lusail
El Mundial de Qatar de 2022 ens va regalar molts moments icònics. Un és el que es coneix popularment com "La batalla de Lusail", el partit de quarts de final que va enfrontar la selecció argentina amb la de Països Baixos. Gols, entrades a destemps, celebracions provocadores, tensió i una tanda de penals inoblidable que va decidir l'eliminatòria.
6. El somni del Mundial
Un sisè moment inoblidable és quan Leo Messi va alçar-se amb la copa del Mundial de 2022 a Qatar. Un vídeo carregat de l’emoció de la selecció argentina, però també molt criticat per la capa negra que els anfitrions van col·locar sobre l’astre argentí, deixant una imatge molt poc habitual -per no dir gens- en aquesta mena d’actes.
7. L'hegemonia de la selecció de Messi i Scaloni
Després d’alçar-se amb la tercera estrella, els argentins es van enfrontar a Wembley contra la selecció italiana en la Finalíssima, la primera i única de la història. La selecció, liderada per Leo Messi, es va imposar per tres gols a zero, convertint-lo en el líder de l’únic equip que ostenta aquest títol a les seves vitrines.
8. La segona Copa Amèrica
El 2024 va tornar a ser un gran any per a Messi amb la selecció. L’astre argentí va liderar la selecció a la final de la Copa Amèrica, on es van imposar a Colòmbia per 1-0. Amb aquesta victòria, els argentins mantenien l'hegemonia a Amèrica i signaven tres finals consecutives guanyades.
9. Amb 39, encara el més gran
Un dels grans moments per a Messi en el Mundial d’enguany es va viure durant al semifinal contra Anglaterra. Els argentins perdien el partit, però, en uns últims minuts d’infart, Messi va capgirar el marcador amb dues assistències clau que els van permetre tornar a la final quatre anys després. Sens dubte, un d’aquells moments que el país mai oblidarà.
10. Passar el relleu
El darrer Mundial també va deixar una imatge que va enamorar els culers: l’abraçada entre Messi i Lamine Yamal, després que la selecció espanyola s’alcés amb la seva segona Copa del Món. Una imatge carregada de simbolisme que representa el final d’una etapa i l’inici d’una nova al Barça i al món futbolístic, i ara també s’entén com el comiat de Messi amb la selecció.