El Barça goleja el Rayo Vallecano i recupera el lideratge

El Barça torna a ser líder de la Lliga: 9 punts, tres victòries en tres partits, 11 gols a favor i dos en contra. Els blaugrana s'han imposat al Rayo Vallecano per 5-2 i, empatats a punts amb el Reial Madrid, continuen dominant amb mà de ferro la competició domèstica després de tres jornades en què Hansi Flick ha demostrat que el seu encara és un equip dinàmic i agressiu que juga per marcar més gols que el rival i guanyar el partit.
El tècnic alemany ha revolucionat l'onze amb tres canvis: Jules Koundé ha entrat al lateral dret en el lloc d'Eric Garcia; Andreas Christensen ho ha fet en detriment de Gerard Martín; i Dani Olmo ha entrat per Fermín a la mitja punta. Després d'uns primers minuts de domini absolut blaugrana, al 12 de joc, Alvaro García ha aprofitat una badada de Koundé per arribar a línia de fons i centrar al primer pal perquè Sergio Camello, que ha entrat amb tot, empalmés s una gran rematada per fer l'1-0 i enviar la pilota al fons de la porteria de Joan Garcia, que ha encaixat el primer gol de la temporada.
El Barça de Flick, però, sap entomar els cops i en dos minuts ha capgirat el resultat. Al 19 de partit, Raphinha, que es mou com si hagués jugat tota la vida de "9", s'ha desfet del defensa canviant-se la pilota de cama i ha definit amb molta calma davant de Dani Cárdenas creuant la pilota per fer l'1-1. Poc després, al minut 21, Lamine Yamal ha fregat la làmpada màgica per fer el 2-1 amb un xut potent i col·locat des del vèrtex dret de l'àrea del Rayo que ha perforat l'escaire del pal curt de la porteria de Cárdenas.
Amb el marcador ja a favor, els blaugrana han abaixat revolucions. Marc Bernal, amb un xut llunyà, Anthony Gordon, amb un parell d'internades, i Lamine Yamal, que ha delectat al públic amb signant jugades individuals a l'altura dels escollits, ho han intentat sense èxit. Koundé, abans del descans, ha fet el 3-1 aprofitant una errada de Cárdenas en rebutjar un xut de Gordon, però el gol ha estat invalidat per fora de joc.
El Barça aguanta l'estocada del Rayo
A l'inici de la represa, la insistència de Gordon ha tingut èxit i, després d'una gran jugada individual, Florian Lejeune ha enviat la pilota al fons de la seva porteria per fer el 3-1. Al 58 de partit, Sergio Camello ha fet el 3-2 i el seu doblet particular a la sortida d'un córner, amb una gran rematada de cap inapel·lable per Joan Garcia després de guanyar el salt a Xavi Espart, que tot i fer un gran partit, ha estat tou per agafar la marca. Un minut després, Pau Cubarsí ha salvat l'empat a tres després d'una errada de Joan Garcia.
Poc després, Flick ha remogut la banqueta per canviar la dinàmica del partit i ha fet entrar a Fermín i Rodri, que han entrat en el lloc d'Olmo i Bernal. Al minut 70, el Barça ha tornat a ampliar distàncies amb el 4-2, també de Raphinha, rematant una gran assistència d'esperó de Gordon. El capità suma cinc gols en tres partits a la Lliga i és el pichichi de la competició. Minuts després, Flick ha tornat a fer un doble canvi i Karim Adeyemi i Cancelo han substituït Anthony Gordon i Pedri. Flick ha estgotat els canvis a cinc minuts pel final, fent debutar el jove egipci de 18 anys Hamza Abdelkarim, que ha entrat en el lloc de Raphinha. Lamine Yamal ha segellat el resultat amb un altre golàs des de la frontal per posar el 5-2, aquest cop amb un xut amb l'interior que ha entrat fregant el pal.