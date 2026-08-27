L'agressió policial per l'estelada revifa els vestigis del procés

El Camp Nou va estar vinculat almenys quatre vegades al procés. S'hi va celebrar el Concert per la Llibertat de l'estiu del 2013; al cap d'uns mesos va acollir part de la Via Catalana que va travessar el país en la segona Diada massiva; el 2017 s'hi va jugar a porta tancada un Barça-Cadis mentre les càrregues policials protagonitzaven el referèndum de l'1-O; i al cap de dos anys va acollir una acció -que es va quedar a mitges- del Tsunami Democràtic. Feia dos mesos de la sentència del Tribunal Suprem contra els líders del procés i l'estadi blaugrana era un bon aparador. També ho serà aquest dijous per mostrar la indignació contra l'agressió policial contra un menor per portar l'estelada.
Els fets del camp de l'Elx, a banda de demostrar el vincle directe que existeix entre la política i l'esport, comportaran que el recinte barceloní es converteixi en un escenari reivindicatiu. Durant bona part del procés, l'exhibició d'estelades era habitual, així com també els crits a favor de la independència en el minut 17.14 de partit. La suspensió de l'homenatge als campions del món blaugrana -Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo, Èric Garcia, Joan Garcia, Gavi, Cubarsí i ara també Rodri, acabat d'aterrar des del Manchester City- s'ha acabat decidint com a element de protesta per l'actuació policial de diumenge, que ja està judicialitzada. Fins i tot el Govern s'hi ha hagut de pronunciar.
Joan Laporta, president del Barça, ha demanat que el partit es converteixi en una "exaltació" de l'estelada, un símbol que diumenge la policia nacional espanyola va impedir entrar al camp de l'Elx i que, en altres ocasions, també ha estat vetat en recintes esportius quan hi ha jugat l'equip blaugrana. Hi ha una investigació en marxa del Ministeri de l'Interior per esclarir què va passar el cap de setmana; el Govern va assenyalar dimarts que, des de la delegació de l'executiu estatal al País Valencià, els van fer arribar que no els constava cap instrucció per retirar simbologia independentista. Junts, ERC i la CUP han demanat explicacions a Fernando Grande-Marlaska, ministre de l'Interior.
Amb la suspensió de l'homenatge -que la federació espanyola de futbol va portar ahir al Bernabéu, amb Marc Cucurella com a protagonista-, per tant, no es podrà saber quina reacció hauria tingut el públic del Camp Nou a l'exhibició del triomf de La Roja. Hi hauria hagut aplaudiments als jugadors? Una xiulada contra els representants de la federació? El que segur que no es produirà és la coincidència entre la copa del Mundial guanyat per Espanya amb la presència -previsiblement massiva, tenint en compte el context- d'estelades al recinte blaugrana. En els últims dos mandats -crida a portar simbologia independentista a banda-, Laporta havia rebaixat el to nacional dels seus principis.
Les imatges que hi haurà aquest dijous prop del Camp Nou, en tot cas, suposen revifar determinats vestigis del procés: protestes contra actuacions policials desproporcionades, exhibició d'estelades -repartides per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i també impulsades per Òmnium Cultural-, un cert conflicte institucional -en cap altre camp de l'Estat s'hi haurà de suspendre la commemoració del Mundial amb els seus jugadors- i la sensació que hi ha elements de l'última dècada que no acaben d'estar normalitzats malgrat l'amnistia, els indults i els canvis de majoria al Parlament. Tant l'agressió policial com la reivindicació de l'estelada indiquen que el conflicte polític no s'ha acabat del tot.