La Generalitat anima el menor agredit per portar una estelada a denunciar la policia espanyola

Sílvia Paneque, portaveu del Govern, ha valorat aquest dimarts l'agressió policial a un menor, aficionat del Barça, que va ser agredit per la policia nacional espanyola pel fet de portar una estelada al camp de l'Elx. La consellera ha "condemnat l'ús de la violència", ha indicat que l'estelada no és un símbol que "inciti a l'odi", i ha animat el menor a denunciar els fets si així ho considera pertinent. "Són els mecanismes establerts i s'han d'utilitzar en aquests casos, efectivament", ha indicat Paneque en la roda de premsa posterior al consell executiu. La portaveu també ha indicat que la delegació del govern espanyol al País Valencià els ha informat que no hi havia ordres per retirar estelades.
El cas ha agafat volada política, perquè tant Junts com ERC i la CUP han demanat explicacions al govern espanyol. El Ministeri de l'Interior comandat per Fernando Grande-Marlaska ha posat en marxa una investigació per l'actuació policial, que ha quedat acreditada en vídeos penjats a les xarxes socials. Hi ha un moment en què un dels agents deixa anar un cop de colze al menor quan ja estava reduït al terra. L'aficionat va passar la nit de diumenge en dependències policials i ja és a Catalunya. A Paneque -que ha esquivat amb ironia les crítiques pel silenci, fins aquest migdia, de l'executiu sobre aquesta qüestió concreta- no li consta que el Govern hagi parlat amb l'agredit.
Després del consell de ministres, el ministre de l'Interior s'ha remès a la investigació oberta d’uns fets en què “pot haver un ús desproporcionat de la força” i ha dit que està disposat a comparèixer al Congrés per donar explicacions sobre l'actuació policial. El ministre ha defensat que la policia és “absolutament professional i és la primera interessada a esbrinar tota actuació que impliqui una mínima desviació de la proporcionalitat i la legalitat”.
Joan Laporta, president del Barça, s'hi va posar en contacte després de l'incident. El club, de fet, valora emprendre accions legals, i dilluns va emetre un comunicat en el qual considerava que l'estelada és un símbol perfectament legal. No és la primera vegada que la presència d'aquestes banderes genera problemes als camps de futbol: hi ha hagut finals de la Copa del Rei en les quals s'han requisat estelades i, fins i tot, s'ha impedit el pas d'aficionats amb samarretes grogues, quan aquest color estava associat a la solidaritat amb els presos polítics. Dijous hi ha convocada una concentració de protesta, coincidint amb el Barça-Athletic de Bilbao que homenatjarà els campions del Mundial.
En clau legal, el col·lectiu Acció Cassandra s'ha posat en marxa per denunciar l'actuació policial. "El delicte no requereix de la denúncia de l'afectat i hem decidit fer-ho en nom de l'associació i presentar-la al jutjat de guàrdia d'Elx explicant els fets i aportant els vídeos i les proves perquè el jutge instrueixi un procediment", va assenyalar aquest dilluns Lluís Gibert, impulsor de la demanda, en declaracions a Nació. "Que el noi lluís una estelada consta a la denúncia i volem incidir en que és el motiu pel qual es produeix l'agressió; l'apallissen per ser català", sosté l'advocat. Acció Cassandra també explora accions contra els crits de "puta Catalunya" al camp de l'Atlètic de Madrid.