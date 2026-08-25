Puigdemont s'indigna amb Illa pel silenci davant l'agressió policial a Elx: «Us fa indignes»

Carles Puigdemont, líder de Junts, ha expressat aquest dimarts la seva indignació amb la Generalitat per no haver valorat, encara, l'agressió policial a un menor aficionat del Barça per portar una estelada al camp de l'Elx. Per què calles, Salvador Illa? On t'amagues, 'Govern de tothom'? La vostra indiferència davant dels abusos criminals de la policia espanyola us fa indignes", ha assenyalat Puigdemont en un apunt a la xarxa social X. En un altre tuit, en aquest cas de dilluns, ja va denunciar l'existència "d'odi a la catalanitat" de forma "estructural". "En una societat sana, això seria intolerable. A Espanya és un mèrit", va indicat l'expresident de la Generalitat quan va transcendir l'agressió.
De moment, el Govern no s'ha pronunciat sobre la qüestió, tot i que al llarg de la jornada d'aquest dimarts ho haurà de fer en el marc de la primera reunió del consell executiu posterior a les vacances. El cas ha agafat volada política, perquè tant Junts com ERC i la CUP han demanat explicacions al govern espanyol. El Ministeri de l'Interior comandat per Fernando Grande-Marlaska ha posat en marxa una investigació per l'actuació policial, que ha quedat acreditada en vídeos penjats a les xarxes socials. Hi ha un moment en què un dels agents deixa anar un cop de colze al menor quan ja estava reduït al terra. L'aficionat va passar la nit de diumenge en dependències policials i ja és a Catalunya.
Joan Laporta, president del Barça, s'hi va posar en contacte després de l'incident. El club, de fet, valora emprendre accions legals, i dilluns va emetre un comunicat en el qual considerava que l'estelada és un símbol perfectament legal. No és la primera vegada que la presència d'aquestes banderes genera problemes als camps de futbol: hi ha hagut finals de la Copa del Rei en les quals s'han requisat estelades i, fins i tot, s'ha impedit el pas d'aficionats amb samarretes grogues, quan aquest color estava associat a la solidaritat amb els presos polítics. Dijous hi ha convocada una concentració de protesta, coincidint amb el Barça-Athletic de Bilbao que homenatjarà els campions del Mundial.
En clau legal, el col·lectiu Acció Cassandra s'ha posat en marxa per denunciar l'actuació policial. "El delicte no requereix de la denúncia de l'afectat i hem decidit fer-ho en nom de l'associació i presentar-la al jutjat de guàrdia d'Elx explicant els fets i aportant els vídeos i les proves perquè el jutge instrueixi un procediment", va assenyalar aquest dilluns Lluís Gibert, impulsor de la demanda, en declaracions a Nació. "Que el noi lluís una estelada consta a la denúncia i volem incidir en que és el motiu pel qual es produeix l'agressió; l'apallissen per ser català", sosté l'advocat. Acció Cassandra també explora accions contra els crits de "puta Catalunya" al camp de l'Atlètic de Madrid.