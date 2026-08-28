Resta d'hort i original a la cuina: la delícia catalana per aquest estiu

El carbassó fregit i arrebossat és un dels clàssics de la cuina d'estiu per acompanyar les amanides de tomàquet amb all picat i les llargues sobretaules a la fresca. No obstant, si teniu un hort i no hi ha hagut sort amb la collita, sempre es pot tastar una alternativa original i poc coneguda per als novells en el món de l'agricultura. Es tracta de les flors de carbassó farcides.
A la planta, diferenciareu aquesta flor per la tija llarga i prima i una flor de color groc sense fruit a la base. Aquesta és la flor masculina, que no produeix cap carbassó, i porta el pol·len amb el qual fecundarà les flors femella. Després d’unes jornades, la flor mascle perd les propietats i es panseix, per això, si es vol tastar aquest plat, és recomanable collir-la de bon matí i consumir-la al mateix dia.
Com ho puc preparar?
Per preparar les flors de carbassó en tempura, primer cal netejar-les bé amb aigua i retirar-ne els pistils. Un cop netes, cal deixar-les escórrer mentre es prepara la tempura. En un bol, es baten els dos ous i s’hi incorpora la farina, barrejant-ho bé. La pasta ha de ser prou líquida per poder-hi submergir completament les flors, però alhora prou espessa perquè l’arrebossat s’hi adhereixi bé abans de passar-les a la paella.
Un cop preparada la tempura, es poden farcir les flors al gust. Els més gurmets ho poden fer amb formatge cremós, però també es pot fer amb altres aliments, com ara un rotllet casolà de formatge llescat i pernil dolç. Per fer-ho, s'ha d'obrir la flor amb molta cura, posar-hi el farcit dins i es torçar la part superior dels pètals per tancar-la. En cas que no quedi prou ben segellat, sempre podeu punxar-hi un escuradents per assegurar que no s'escapa res.
Seguidament, s’ha d'escalfar l'oli a la paella i, quan és ben calent, col·locar-hi les flors a la tempura, que s'han de fregir fins que quedin ben daurades. Finalment, es retiren de la paella i es col·loquen sobre paper absorbent perquè xucli l’oli abans de servir-les. Malgrat que és un plat força "rural", aquells qui el vulguin preparar a la ciutat poden provar d'aconseguir la flor als mercats o aventurar-se a buscar-la en una escapada a la Catalunya interior.