Investigació de SignalHire: com arribar fins al CEO quan el mercat laboral canvia cada trimestre

Hi ha una pregunta que es repeteix en tots els equips comercials i de selecció: si el CEO que necessito contactar canvia d’empresa, de càrrec o d’adreça electrònica cada pocs mesos, com puc arribar-hi a temps?
SignalHire ha investigat precisament aquesta qüestió, creuant dades de contacte amb l’evolució recent del mercat laboral. Els resultats apunten a quatre àrees clau que val la pena entendre.
El contacte directe amb el CEO funciona més del que sembla
La suposició habitual és que un CEO ignora qualsevol missatge que no arribi a través d’una via interna. Les dades indiquen una realitat diferent. Segons un estudi de Sales.co basat en més d’un milió de correus electrònics, el 75 % dels CEOs ha acceptat almenys una reunió després de rebre una trucada o un correu electrònic en fred en algun moment de la seva carrera.
La variable decisiva no és la insistència, sinó la precisió: disposar de l’adreça electrònica correcta, del càrrec correcte i d’un motiu genuí que expliqui per què el missatge és rellevant per a aquella empresa concreta.
Una eina de cerca de contactes (contact finder) resol precisament aquesta part del problema. En lloc d’haver d’endevinar formats d’adreces electròniques o revisar llistes antigues, permet extreure informació professional verificada a partir de dades públiques.
Juntament amb una eina de cerca de correus electrònics (email finder), permet convertir el nom d’un CEO en una adreça electrònica vàlida en qüestió de segons. SignalHire integra totes dues funcions en una única plataforma, de manera que és possible passar d’identificar la persona adequada a contactar-hi sense haver d’anar canviant d’una eina a una altra.
Per què la taxa de resposta de la resta de directius varia tant?
Els CFO, CMO, CTO i COO no responen tots de la mateixa manera, però les dades mostren un patró força consistent. La taxa mitjana de resposta dels directius de nivell C se situa al voltant del 2 %, però pot superar el 6 % quan el missatge demostra un coneixement real de l’empresa del destinatari.
Els assumptes breus i els textos de menys de 100 paraules tendeixen a funcionar millor que les propostes llargues i formals, simplement perquè aquests directius disposen de segons, no de minuts, per decidir si continuen llegint.
El volum d’enviaments no compensa una taxa de resposta baixa. Gartner estima que les dades de contacte B2B perden precisió a un ritme proper al 3 % mensual, gairebé un 30 % anual. Una llista creada al gener pot estar considerablement desactualitzada abans que acabi l’any.
L’enriquiment continu de les dades és el que permet evitar aquest deteriorament progressiu.
El mapa canviant de les professions amb més creixement
L’anàlisi de l’activitat de contractació de SignalHire coincideix amb les conclusions de l’informe Future of Jobs Report 2025 del Fòrum Econòmic Mundial, que preveu la creació neta de 78 milions de llocs de treball fins al 2030, com a resultat de 170 milions de nous llocs creats i 92 milions de llocs eliminats.
Els especialistes en intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic, els especialistes en dades massives (big data) i els enginyers de tecnologia financera (fintech) encapçalen aquesta llista, juntament amb els enginyers d’energies renovables i els especialistes en vehicles elèctrics i autònoms.
Al mateix temps, els llocs de primera línia i els relacionats amb les cures —com ara els treballadors de la construcció, els repartidors i els professionals d’infermeria— també experimentaran un fort creixement en termes absoluts.
Darrere d’aquesta doble tendència hi ha una important bretxa de competències. El 94 % dels líders empresarials la considera crítica en relació amb la IA, i un terç la situa per sobre del 40 %.
Un mercat que es transforma, no que desapareix
L’automatització està reorganitzant el mercat laboral, no pas buidant-lo. McKinsey estima que, d’aquí al 2030, fins al 27 % de les hores de treball a Europa i el 30 % als Estats Units podrien ser automatitzades.
Tanmateix, l’informe Global AI Jobs Barometer 2025 de PwC mostra que el nombre de llocs de treball continua augmentant en gairebé totes les professions exposades a la IA, i en el 100 % dels sectors analitzats.
La pressió és especialment intensa en els llocs de nivell inicial: segons McKinsey, el 51 % de les organitzacions ja utilitza intel·ligència artificial generativa per reduir la contractació de perfils júniors.
Això obliga els professionals que es troben a mitja carrera a demostrar competències que la IA no pot replicar fàcilment.
Què implica això per als equips comercials i de selecció?
Vendre, establir una aliança o contractar: tot comença amb dades precises.
L’eina de cerca de contactes permet localitzar la persona adequada. L’eina de cerca de correus electrònics confirma com arribar-hi. I l’enriquiment de dades manté aquesta informació actualitzada mentre el mercat laboral continua canviant.
Els equips que entenen aquest procés com una tasca contínua, i no com una compra puntual de llistes de contactes, són els que tenen més possibilitats d’aconseguir reunions amb CEOs i altres directius de nivell C durant el 2026.