Restaurar fotos antigues amb IA gratis: el truc viral que torna la vida als teus records familiars

A gairebé totes les cases hi ha una capsa de sabates plena de fotos antigues: el casament dels avis, un aniversari en blanc i negre, aquella imatge borrosa del primer dia d’escola. Amb els anys apareixen les taques, els doblecs i les ratllades, i moltes d’aquestes fotos semblen condemnades a desaparèixer. La bona notícia és que avui la intel·ligència artificial pot restaurar-les en qüestió de segons, gratis i des del mòbil, sense cap mena de coneixement tècnic.
El fenomen ha esclatat a les xarxes socials: milions de persones comparteixen l’abans i el després de les seves fotos familiars, i els vídeos d’avis que veuen la seva foto de joventut restaurada i a tot color s’han convertit en un dels continguts més virals de l’any. Darrere del truc no hi ha màgia, sinó una tècnica molt senzilla que qualsevol pot repetir. Aquí t’expliquem exactament com fer-ho, pas a pas i amb el prompt que millor funciona.
Per què tothom està restaurant les seves fotos antigues amb IA
Fins fa poc, recuperar una foto malmesa era una feina artesanal: calia portar-la a un laboratori fotogràfic i pagar hores de retoc manual. Els nous models d’intel·ligència artificial han canviat les regles del joc. Analitzen la imatge, reconstrueixen les zones trencades, eliminen ratllades i taques, milloren la nitidesa i fins i tot afegeixen color a les fotos en blanc i negre amb un realisme sorprenent.
El resultat és tan impactant que les cerques sobre com restaurar fotos antigues amb IA gratis, en línia i sense registre s’han disparat durant els últims mesos. El motiu és més emocional que tecnològic: no es tracta de píxels, sinó de tornar a veure amb claredat la cara d’un ésser estimat que ja no hi és, o de sorprendre una àvia amb la foto del seu casament com si se l’haguessin fet ahir.
Què necessites per començar (espòiler: només el mòbil)
No cal cap escàner professional ni programes de pagament. Per digitalitzar la foto en paper n’hi ha prou amb la càmera del mòbil i tres precaucions bàsiques:
- Llum natural i uniforme: fes la foto a prop d’una finestra, mai amb flaix, per evitar reflexos sobre el paper.
- Càmera ben paral·lela a la foto: posa-la sobre una taula i enquadra des de dalt, tan recte com sigui possible.
- Màxima resolució: utilitza la càmera principal del telèfon i evita el zoom digital, que degrada la imatge.
Si la foto està enganxada en un àlbum, no intentis desenganxar-la: és preferible fotografiar-la al seu lloc que arriscar-se a trencar-la. Amb aquesta captura senzilla ja tens tot el que necessites.
Com restaurar una foto antiga amb IA, pas a pas
Pas 1: digitalitza la foto
Fes una foto de la teva foto, amb les precaucions de llum i enquadrament que hem vist abans. Si tens un escàner a mà, encara millor: escanejar-la a 600 dpi conserva més detall. Desa sempre una còpia de l’arxiu original abans de modificar-lo, així podràs tornar enrere si algun resultat no et convenç.
Pas 2: puja-la a una eina d’IA que editi imatges
Aquí hi ha el gran canvi dels últims anys: ja no cal instal·lar programes ni barallar-se amb menús complicats. Els xats d’intel·ligència artificial actuals permeten pujar una imatge i demanar-los els retocs per escrit, com si parlessis amb un retocador professional. Pots començar directament amb un ChatGPT gratuït en català, des del navegador del mòbil o de l’ordinador, sense un registre complicat ni targeta de crèdit.
Pas 3: escriu la petició correcta (aquí hi ha el secret)
La diferència entre un resultat mediocre i un d’espectacular està en el prompt, és a dir, en la instrucció que dones a la IA. Si només escrius «millora aquesta foto», el model pot inventar massa coses i els rostres poden perdre semblança. La clau és demanar-li que repari els danys sense canviar els trets de les persones. A la secció següent tens el text exacte, llest per copiar i enganxar.
El prompt viral per restaurar fotos antigues: copia i enganxa
Aquest és el prompt que dona millors resultats amb la majoria d’eines, provat en centenars de fotos familiars:
«Restaura aquesta foto antiga: elimina ratllades, taques, doblecs i soroll. Reconstrueix les zones danyades o que faltin respectant al màxim els trets originals de les persones. Millora la nitidesa i la resolució. Si la foto està en blanc i negre, aplica una colorització natural i realista, amb tons de pell creïbles. No canviïs els rostres, no afegeixis ni eliminis persones ni objectes, i mantén l’enquadrament original.»
Després, segons l’estat de la teva foto, pots afegir alguna d’aquestes variants:
- Foto trencada o amb parts que falten: «La cantonada inferior dreta està trencada; reconstrueix-la de manera coherent amb la resta de l’escena».
- Foto molt borrosa: «Enfoca els rostres amb precisió, sense suavitzar la pell fins al punt que sembli artificial».
- Foto en blanc i negre: «Coloritza-la amb una paleta d’època, apropiada per a una foto dels anys 60 a Catalunya».
- Per imprimir-la en gran: «Augmenta la resolució al màxim possible, apta per imprimir en mida 20 × 30».
Un consell extra: demana sempre un sol retoc per missatge. Si la primera versió no et convenç, respon amb correccions concretes, per exemple: «Els ulls de la dona han quedat massa clars; enfosqueix-los una mica». La conversa iterativa dona resultats molt més fidels que una petició enorme de cop.
De restaurar records a crear els que mai no van existir
Un cop restaurada la foto, comença la part més sorprenent del fenomen. Moltes famílies no es queden en la restauració: utilitzen la mateixa tecnologia per imaginar la foto que mai no es va fer. Els avis joves passejant per una ciutat que mai no van visitar, un retrat d’estudi que la família mai no es va poder permetre, o la mateixa foto familiar recreada com a il·lustració per regalar en un aniversari.
Per fer-ho cal un generador d’imatges amb IA, que permet crear una imatge nova des de zero a partir d’una descripció escrita, o transformar una foto existent en un altre estil: pintura a l’oli, aquarel·la, caricatura o dibuix animat. És el mateix principi del prompt, aplicat a la creació en lloc de la reparació, i s’ha convertit en el regal estrella per a aniversaris i celebracions.
Cinc trucs perquè el resultat no sembli de plàstic
L’error més habitual de les restauracions amb IA és passar-se de la ratlla: pells massa llises, colors saturats i cares que semblen de videojoc.
Aquests cinc trucs marquen la diferència:
- Conserva una mica de gra: una foto de 1970 sense gens de gra sembla falsa a l’instant. Demana a la IA que mantingui la textura original.
- Desconfia de les dents i els ulls: són les zones on els models més tendeixen a inventar. Compara sempre el resultat amb l’original ampliat.
- No ho acoloreixis tot: algunes fotos en blanc i negre tenen més força sense color. Prova les dues versions abans de decidir.
- Treballa sobre còpies: desa l’arxiu original digitalitzat en una carpeta separada, intacte.
- Itera de mica en mica: tres peticions curtes i precises superen sempre una instrucció quilomètrica.
Preguntes freqüents sobre la restauració de fotos amb IA
Es pot recuperar una foto trencada o molt malmesa?
Sí, en la majoria dels casos. La IA reconstrueix les parts que falten analitzant la resta de la imatge. Si falta una part gran d’un rostre, el resultat serà una interpretació del model, no una recuperació exacta, i convé aclarir a l’eina què hi havia en aquella zona: «allà es veia l’espatlla dreta i part del vestit», per exemple.
De veritat és gratis?
Les eines gratuïtes actuals són més que suficients per restaurar fotos familiars. Algunes plataformes limiten la quantitat d’imatges diàries o reserven la màxima resolució per als seus plans de pagament, però per a un ús domèstic normal no cal pagar res ni introduir cap targeta.
És segur pujar les meves fotos familiars a una IA?
Com amb qualsevol servei en línia, convé utilitzar plataformes reconegudes i llegir què fan amb les imatges. Una bona pràctica és evitar pujar documents, fotos amb dades personals visibles o imatges de menors que no siguin de la teva família.
Per a les fotos històriques de l’àlbum familiar, el risc és mínim i el benefici, enorme.
La pròxima vegada que trobis aquella capsa de fotos oblidada en un armari, no la tornis a tancar. Tria la més malmesa de totes, fes-li una foto amb el mòbil i prova el prompt d’aquest article: en menys d’un minut entendràs per què mig món comparteix els seus records restaurats.
I prepara els mocadors, perquè l’efecte emocional està garantit.