Una experta desmunta el mite sobre donar sang: «No cal fer dejuni»

La cap del Servei de Laboratori de l’Hospital Blua Sanitas Valdebebas de Madrid, Beatriz Arenaz, ha desmentit un dels mites més extesos sobre la donació de sang, la idea que cal anar-hi en dejú. També assegura que la donació no debilita les defenses i que molts dubtes i pors influeixen a la gent fins i tot abans de consultar si estan en condicions de donar. "Són molts els qui s’aturen per idees que no sempre es corresponen amb la realitat", ha apuntat l'experta a Europa Press.
El procés de donació sempre comença abans de l’extracció amb un qüestionari i una entrevista, que ajuden a valorar si la persona està en condicions de fer-ho. Un "filtre" que protegeix la persona donant i també el pacient que rebrà la sang. La valoració prèvia és especialment important perquè els requisits s’han d’interpretar en conjunt. S'ha de veure com està de salut, quins tractaments segueix, el descans, l'estat d'hidratació i les sensacions de la persona en aquell moment concret.
Segons explica Arenaz, el component emocional també influeix en la decisió de donar i, en algunes persones, l’anticipació de la punxada o d’una possible reacció física genera més tensió que el propi procediment. "La por o de la mateixa punxada activen una resposta corporal immediata molt molesta. La tensió augmenta, la respiració canvia i la persona comença a vigilar qualsevol sensació", explica.
Aquest fet pot intensificar el mareig o produir l'efecte que es perd el control. Per a tot això l'equip de l’Hospital Blua Sanitas Valdebebas recomana avisar els professionals abans de començar, relaxar la respiració i els músculs i no mirar l’agulla. Per a aquelles persones que han tingut marejos o reacciona amb anterioritat és molt aconsellable estirar-se. "Centrar l’atenció fora del braç ajuda a superar aquest moment amb més seguretat", diu el psicòleg de Blua de Sanitas, Jorge Buenavida, .
A més, els experts assenyalen que algunes creences, com la idea que després de donar sang les persones es mantenen dèbils durant diversos dies, poden desincentivar la donació. Tanmateix, en persones sanes, la recuperació acostuma a ser progressiva i, quan apareixen molèsties, aquestes solen ser lleus i temporals. Romandre uns minuts en repòs, prendre el refrigeri indicat i evitar esforços importants durant les hores posteriors pot contribuir a reduir el risc de malestar.