Racons nostrats (i frescos) per gaudir la Catalunya Nord

Són jornades de calor i vacances a Catalunya i unes dates ideals per aventurar-se a conèixer nous indrets del nostre país o bé retornar en aquells llocs que ens han robat el cor. Si se'n té la oportunitat sempre és una bona idea anar a veure la Catalunya Nord, una terra plena de contrasts on els Pirineus es fonen amb la Mediterrània. Aquest racó acollidor compta amb una riquesa cultural, històrica i paisatgística inesgotable, ideal per redescobrir els nostres vincles comuns a l'altre costat de la frontera administrativa.
Prada de Conflent
Bona setmana també per aprofitar l'ambient català de Prada de Conflent, que aquesta setmana ofereix activitats nocturnes cada dia amb motiu de la Universitat Catalana d'Estiu. La vila nord-catalana és un bon punt de partida per a fer excursions, banyar-se al riu Tet i, els més atrevits, per pujar al Canigó. Té un nucli històric amb carrers de pedra, passeigs tranquils i ambient proper.
El poble ofereix un mercat setmanal dues vegades a la setmana, un indret ideal per adquirir formatges i productes locals. Els bars, concentrats a la plaça de l'església, tenen una extensa selecció de cerveses locals, belgues i plats tradicionals. Els més aficionats a la llengua i la història, tenen l'ocasió de caminar fins a la tomba de Pompeu Fabra i la seva filla, visitable i a pocs minuts del centre, i també de recórrer els carrers on va viure Pau Casals, un dels músics més destacats de la història dels Països Catalans.
Cotlliure
Cotlliure és un dels clàssics del turisme a la Catalunya Nord, però també una de les opcions assegurades per una estada romàntica i amb bon menjar. La fortalesa militar i el campanar cilíndric són els símbols indiscutibles de la vila, que compta amb un entramat de carrers estrets i empedrats i alguns locals com l'hotel Templers, amb una barra i un ambient excepcional, que encara conserven l'essència catalana i marinera que s'hi havia respirat.
Malgrat que les nits no són tan fresques com a Prada de Conflent, l'aigua de les tres platges urbanes de còdols és gelada. Un lloc, sens dubte, fet a mida per als més maniàtics, que no es volen embrutar els peus amb la sorra. Mal lloc però, si no es porten escarpins o bé, si la idea és fer-hi castells.
Les Paulilles
Per als amants de les aigües sorra i la història, al peu del massís de l'Albera, arran de mar i envoltat de vinyes hi ha l'Ansa de Paulilles. Es tracta d'una magnífica badia natural situada a la Costa Vermella, al terme municipal de Portvendres, entre el cap Béar i Banyuls de la Marenda. També s'hi poden veure una fàbrica de dinamita d'Alfred Nobel, que ha estat restaurada i aprofitada com a equipament públic.
L'espai allotja quatre maquetes que il·lustren els temes definitoris de la zona: el paisatge de la Costa, la distribució de la fàbrica abans del seu tancament, la distribució global de la dinamita i el jaciment remodelat. Alhora, també és possible visitar un taller de restauració que es dedica a reparar les anomenades "barques catalanes", que antigament s'utilitzaven al llarg de la costa mediterrània per pescar sardines i anxoves amb xarxes. Al voltant, hi ha molts senders habilitats per passejar i explorar l'entorn, ple de pinedes i amb vistes espectaculars.
Vernet i Rià
Vernet és una població termal, coneguda per estació termal situada al peu del massís del Canigó. El balneari aprofita les propietats de les seves aigües sulfurades sòdiques per a tractaments de salut i benestar que, asseguren, tenen "efectes antiinflamatoris i relaxants musculars per a articulacions i músculs". Tot plegat, a més, s'accentua pel clima suau i sec en entorn de muntanya que, a l'hivern, sempre queda emblanquinat de neu.
Aquest indret va rebre la visita de grans autors com Rudyard Kipling, autor del Llibre de la Selva, o el poeta català Salvat Papasseit que s'hi va inspirar per escriure el poema anomenat Les gorges. ''A Sant Martí del Canigó la veu ressona que us esglaia. Diu: Catalunya! i la remor sempre contesta: Esclava a Espanya''. Papasseit es referia a l'abadia de Sant Martí del Canigó, que es troba a 1.094 metres d'altitud, darrere d'un aflorament rocós del massís del Canigó.
Un altre bon poble per visitar és Rià, situat a l'esquerra del Tet i a la dreta del Callan. El nucli més vell, Lliça, és allà on comença la carena que separa les dues valls d'aquests rius. En aquest poble, segons apunten alguns experts, és on va néixer la nissaga dels comtes reis catalanoaragonesos i el rei Guifré el Pilós, ja que Sunifred I, hi tenia el seu comtat i el castell, que va ser derruït el 1672 per ordre d'un rei francès. Les poques restes d'aquesta construcció medieval es conserven al capdamunt del poble.