La Ruta de Carles de Castellarnau uneix el Pirineu i la Mediterrània a través de la història del ferro

La geografia catalana està travessada per xarxes de camins històrics que, molt abans de les infraestructures modernes, ja articulaven el comerç entre l'interior i la costa. En aquest mapa de connexions territorials destaca la figura de Carles de Castellarnau, un empresari de la Vall Ferrera que al segle XVIII va estendre el negoci del ferro des dels boscos de l'Alt Pirineu fins al port de Tarragona.
Aquest llegat industrial i patrimonial reneix ara en forma d'itinerari turístic amb la Ruta de Carles de Castellarnau, una proposta de viatge que convida a plantejar una doble escapada per descobrir dos escenaris naturals i culturals de primer ordre.
La Vall Ferrera i els Castellarnau
Els amants de la muntanya coneixen bé la Vall Ferrera per ser el punt neuràlgic del GR 11 i la porta d'entrada a cims emblemàtics com la Pica d'Estats. Aquest racó del Pallars Sobirà destaca igualment per una profunda petjada etnogràfica lligada a l'extracció del mineral.
En aquest entorn, Carles de Castellarnau, conegut amb el renom de Ramonet, va dirigir la siderúrgia tradicional controlant les fargues de pobles com Alins, Àreu o Ainet. A més a més, gestionava l'aprofitament dels boscos comunals per produir el carbó vegetal necessari per al funcionament de la farga catalana.
Avui dia, recórrer aquest sector del Parc Natural de l'Alt Pirineu permet resseguir camins d'alta muntanya entre boscos centenaris, vestigis de mineria i punts d'interès cultural com l'espai de la Farga.
Del Pallars Sobirà a Tarragona
Més enllà de la producció a l'alta muntanya, la visió comercial de Castellarnau el va portar a controlar la distribució del metall fins a la costa. L'any 1748, arran del seu matrimoni amb Maria Magrinyà i Porta, filla d'un comerciant local, va establir la seva residència a Tarragona per canalitzar la venda del ferro cap a diferents mercats del Mediterrani.
Com a contrapunt paisatgístic a les altituds pirinenques, la parada a la franja litoral permet enllaçar amb l'etapa 25 del GR 92. Aquest tram discorre pel Bosc de la Marquesa, un paratge protegit de pinedes, penya-segats i cales verges de la Costa Daurada. El camí ressegueix el litoral marítim fins a connectar visualment tant amb el port i com amb el nucli històric de la Part Alta, on es troba la majestuosa Casa Castellarnau, el palau senyorial que testimonia l'ascens social de la família.
Una doble escapada de mar i muntanya amb TGNA Tarragona Apartaments
Aquesta iniciativa turística està dissenyada com una opció idònia per a qualsevol viatger que vulgui combinar la cultura, la natura i el senderisme de proximitat. Per tal de facilitar l'itinerari, des de TGNA Tarragona Apartaments s'han creat recursos pràctics com guies geolocalitzades i el plànol descarregable de la ruta per resseguir els punts clau de la història dels Castellarnau tant a la Vall Ferrera com a Tarragona.
Així mateix, per als visitants que desitgen conèixer el llegat romà, medieval i modern de Tarragona després de la seva estada a la muntanya i al litoral, allotjar-se en els establiments de TGNA Tarragona Apartaments ofereix una opció excel·lent al bell mig de la ciutat. Aquests apartaments estan equipats amb totes les comoditats per recórrer el nucli antic a peu, gaudir de la gastronomia local i connectar amb la història del país en un sol viatge.