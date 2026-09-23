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Els passatgers ho tenen clar: aquesta és la millor aerolínia del món el 2026

Escapades

És el sisè cop que aquesta companyia asiàtica ocupa el primer lloc dels World Airline Awards en 25 anys

  • Un avió de Singapore Airlines, en una imatge d'arxiu -

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Publicat el 23 de setembre de 2026 a les 10:08

Singapore Airlines ha recuperat el tron de la millor aerolínia del món. Així és, segons els World Airline Awards, la companyia asiàtica torna a ocupar el primer lloc del rànquing aquest 2026 després que l'any passat fos Qatar Airways qui liderés la classificació. Es tracta d'un llistat elaborat a partir de les opinions dels mateixos passatgers, recollides a través d'una enquesta que elabora la consultora d'aviació Skytrax. Aquest és el sisè cop que Singapore Airlines rep el reconeixement en 25 anys.

Durant l'entrega de premis, que es va fer aquest dimarts a l'hotel The Langham de Londres, es va donar a conèixer el llistat de les deu millors aerolínies d'enguany. Darrere de la companyia asiàtica, va quedar Qatar Airways, que ha encapçalat el rànquing en nou ocasions en els darrers 15 anys. Tot seguit, hi ha Cathay Pacific Airways, l'aerolínia prèmium amb seu a Hong Kong, que tanca el podi d'aquesta edició

El director executiu de Singapore Airlines, Goh Choon Phong, ha assegurat que el reconeixement és "un testimoni de la dedicació i la professionalitat" dels treballadors de l'aerolínia. A banda d'ocupar el primer lloc del llistat, aquesta companyia també ha rebut els premis a millor classe econòmica i millor servei de càtering a bord.

El rànquing corrobora, un any més, que les aerolínies asiàtiques són les que ofereixen una millor qualitat de servei als passatgers, tenint en compte que vuit de totes deu són d'aquest continent i una novena es troba entre Europa i Àsia. Així ho veu Edward Plaisted, director executiu de Skytrax: "L'experiència del passatger, impulsada principalment per la creixent competència del sector, millora constantment".

Les deu millors

Així ha quedat el rànquing de les deu millors aerolínies del món segons els passatgers d'aquest 2026:

  1. Singapore Airlines
  2. Qatar Airways
  3. Cathay Pacific Airways
  4. ANA All Nippon Airways
  5. Turkish Airlines
  6. Emirates
  7. Air France
  8. Hainan Airlines
  9. Japan Airlines
  10. Korean Air
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