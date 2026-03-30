L'avantatge fiscal per als majors de 65 anys que beneficia els nets: Hisenda perdona l'IRPF

Donar un pis als fills o als nets sense haver de pagar IRPF sí que és possible (en determinats casos). Ara bé, cal que es donin algunes condicions, com que el donant tingui més de 65 anys. Concretament, aquest avantatge permet fer una transmissió de patrimoni amb menys costos dels habituals i sense haver de tributar pels guanys generats, una de les parts més feixugues d’aquest tipus d’operacions.
Es tracta d'un benefici que només s'aplica quan una persona de més de 65 anys transmet un immoble -sigui mitjançant una venda o una donació- que sigui el seu habitatge habitual. Quin és l'avantatge? Que el guany patrimonial pot quedar exempt de l’IRPF, sempre que es compleixin els requisits establerts. La normativa contempla aplicar aquest benefici tant en donacions com en vendes.
Ara bé, l'operació no queda completament lliure d'impostos, ja que l'exempció de l'IRPF només s'aplica per a la persona que dona, però no per al receptor. És a dir, que qui rebrà l'immoble sí que haurà de pagar l'impost de successions i donacions, que varia segons el territori. D'altra banda, també caldrà pagar la plusvàlua municipal, un impost local que fa referència a l'increment de valor del sòl urbà.
Tot i això, aquesta via permet beneficiar directament fills i nets, ja que obre la possibilitat de donar un habitatge amb una càrrega fiscal menor en conjunt. D'aquesta manera, les famílies poden plantejar-se transferir habitatges abans de la mort per reduir el cost i facilitar el relleu generacional dels immobles.
Què és un habitatge habitual?
La normativa també fixa condicions específiques sobre què es considera habitatge habitual. Bàsicament, la llei dictamina que s'hi ha d'haver viscut durant almenys tres anys seguits, si bé també és possible beneficiar-se de l'exempció si ha estat la residència habitual del contribuent en algun moment dels dos anys anteriors a la transmissió.