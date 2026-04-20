L'hàbit de descans que allarga l'esperança de vida però que molta gent ha abandonat, segons una psicòloga

La ciència de la salut indica clarament que la longevitat és una cadira amb sis potes: la genètica, l'alimentació, l'exercici físic, l'entorn social, l'absència d'hàbits nocius i el descans. Potser per les característiques de les societats occidentals del segle XXI o pel fet que no implica una acció explícita, la pota del descans és una de les que rep menys atenció.
De fet, tot i que les pautes generals recomanen dormir al voltant de 8 hores el dia, la mitjana a Catalunya se situa en les 6 hores, segons un estudi de la Unitat de la Son de l'Hospital Vall d'Hebron finançat per l'empresa catalana Dormity.com, que detalla que només un 17% dels catalans afirma tenir una qualitat de la son excel·lent, mentre que el 83% restant pateix algun tipus de trastorn del descans.
En aquest context, la psicòloga experta en trastorns del son Nuria Roure afirma que un petit canvi en els hàbits de descans està relacionat amb un increment de la longevitat. Es tracta d'un hàbit que la majoria adopta durant la infantesa i que, fora del cap de setmana, abandona quan es fa gran: la migdiada.
La migdiada i el son bifàsic, clau per a la longevitat
La bibliografia científica confirma que el son bifàsic, que consisteix en dormir en dues tongades, es relaciona amb una esperança de vida més gran, ja que permet al cervell regenerar-se durant la jornada i arribar a la nit amb una capacitat de descans millor, diu Roure. En aquest sentit, però, alerta que la migdiada no ha de durar més de mitja hora, ja que pot distorsionar el descans nocturn.
Cinc consells per dormir millor
Per aconseguir un bon descans durant la nit, s'ha d'acostumar el cos a aquest moment de descans. Per aquest motiu és imprescindible mantenir uns horaris regulars a l'hora d'anar a dormir i de llevar-se. D'aquesta manera, el cos interioritzarà allò que anomenem "rellotge biològic" i automàticament es preparà biològicament per descansar les hores que necessita.
També és important l'espai en què s'adorm per acostumar la ment a què estar al llit es relaciona amb descans, per tant, estigueu al llit el temps dedicat a dormir únicament, mantingueu unes condicions ambientals adequades a l'habitació i eviteu fer-hi activitats com llegir, parlar per telèfon o veure la televisió. A més, és important que descanseu en un matalàs i amb uns coixins còmodes.
Sobre els hàbits nocturns, es poden establir alguns que siguin relaxants abans d'anar al llit, com llegir o escoltar música suau, però sobretot, eviteu l'ús de dispositius electrònics que desperten el cervell i l'activen, fent que costi molt més agafar el son.
L'activitat física diària també us ajudarà a descansar millor, així com la limitació de les migdiades, especialment durant èpoques d'insomni o amb dificultats per dormir. També, i respecte de l'alimentació, cal evitar els menjars abundants o pesats a última hora del dia.