Dormir en un avió: així és un dels hotels més luxosos del món

Buscar experiències úniques ja és gairebé una norma entre els viatgers més exigents. Més enllà dels ressorts a primera línia de mar o les cases rurals envoltades de natura, cada cop són més els que volen allotjar-se en espais que converteixin la seva estada en una vivència memorable. I al Regne Unit, concretament a Bristol, hi ha un exemple que porta aquesta tendència a un altre nivell: un antic jet privat reconvertit en un hotel de luxe.

Es tracta d’un Boeing 727 Airliner de 1968, que ha passat d’enlairar-se pels aires a trobar-se elevat a 10 metres d’altura sobre uns contenidors industrials al polígon Skyline Park. L’aparell, que originalment va pertànyer a la companyia Japan Airlines i més tard va ser utilitzat com a jet privat (segons expliquen, per la reialesa saudita i un magnat danès), ara ofereix una de les experiències més exclusives que es poden trobar a la plataforma Airbnb.

Amb un preu base d’uns 500 euros per nit, que pot duplicar-se en dates assenyalades, aquest allotjament ofereix una gamma de luxes difícils d’igualar. L’interior, decorat amb detalls d'or i cristalls preciosos, consta de dues sales d’estar, un llit extragran, dos llits individuals, tres lavabos, una dutxa, una cuina completament equipada i fins i tot la cabina del pilot intacta.

La sensació d’estar volant es combina amb un altre atractiu: el compromís amb la sostenibilitat. L’avió funciona íntegrament amb energia renovable gràcies a plaques solars i bateries instal·lades pel propietari.

Amb capacitat per a quatre persones, el jet no només ha seduït turistes, sinó que també ha servit d’escenari per a videoclips i festes privades abans que fos accessible al públic general. L'acollida ha estat excel·lent, amb una puntuació de 4,89 sobre 5 estrelles a Airbnb i desenes de ressenyes que elogien l’experiència.

“Quina joia de descoberta!”, afirma una usuària, mentre que altres asseguren haver tingut “una estada fantàstica” en aquest espai tan singular i ideal pels que volen dormir entre núvols, encara que sigui sense enlairar-se.