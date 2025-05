El senyal que indica que un pit de pollastre és de mala qualitat, segons un nutricionista

La de pollastre és una de les carns més consumides al planeta, ja que és barata i saludable. L'alt contingut en proteïnes i el baix percentatge de greix, així com la versatilitat a la cuina, fa que aquesta carn blanca sigui molt atractiva des de tots els punts de vista. Si bé, el nutricionista i divulgador Roberto Sánchez del Valle (@roberto.nufisa) ha compartit un truc a les xarxes socials per identificar si un pit de pollastre és de bona qualitat o no.

Es tracta de les estries blanques. Les conegudes en literatura científica com "white stripping" indiquen que els animals han patit una miopatia muscular, que succeeix quan el sistema immunitari ataca els músculs. Tal com explica Sánchez, la seva presència no suposen que la carn no sigui segura per al consum, però sí que indiquen que és producte d'una cria intensiva.

Això fa que la carn tingui més greix i menys proteïnes, tot i que sigui més barata. En aquest sentit, el nutricionista recomana menjar menys carn, però de més qualitat, i comprar pollastre camper. "Podem substituir part de la proteïna animal per proteïna vegetal i optar sempre a una millor qualitat", defensa.