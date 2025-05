Alerta europea «greu» per listèria en un formatge procedent de l'Estat

Europa ha emès una alerta "greu" per listèria en un formatge procedent de l'Estat. El Sistema d'Alerta Ràpida per a Aliments de la Unió Europea ha advertit de la presència d'aquest bacteri després d'un control realitzat per la mateixa companyia que és responsable de la fabricació del formatge.

Concretament, es tracta del formatge manxec de la marca Entrepinares, un producte molt habitual en alguns supermercats com Mercadona. L'empresa productora, Cordier Food Grup, qui comercialitza la marca, ja ha activat tots els protocols de retirada del mercat. El lot afectat és el B95613 amb data de consum preferent 28/04/2025, i va estar al mercat entre el 28 de febrer de 2025 i els últims dies en què s'ha iniciat la retirada del producte.

Ara bé, pot ser que ja hagi estat adquirit en els punts de venda en els quals ha arribat a estar disponible. En aquest cas, la recomanació és molt clara: si es té el formatge a casa, es demana que ningú el consumeixi. La devolució al lloc de compra també és un dret del consumidor en aquest cas, que haurà de rebre el reemborsament del preu pagat.

Cal recordar que la listeriosi, la malaltia que causa aquest bacteri, presenta símptomes lleus per a la població general, però en alguns casos pot ser més greu. Els grups de risc com embarassades, nadons, gent gran o persones amb problemes al sistema immunitari han d'anar especialment amb compte. Si es presenten símptomes com febre, dolors musculars, nàusees, vòmits o diarrea i s'ha ingerit el formatge, es recomana visitar un centre mèdic.