Què és la «nova longevitat»? Les claus per viure més i millor, segons un doctor

Què és la "nova longevitat"? El doctor Diego Bernardini ho té clar: "Viure millor per a viure més". Així és com defineix l'expert, a grans trets, què significa aquest concepte que ha arribat per quedar-se i canviar la manera de veure les persones grans. En una entrevista a EFE Salud, Bernardini apunta quines són les claus per a viure "més" i "millor".
"És viure millor, viure inclosos i sentir-se partícips, entenent que les persones grans tenen drets, voten, consumeixen, cuiden altres persones i, com qualsevol de nosaltres, tenen una dignitat que no s'ha de vulnerar pel simple fet de fer-se grans", assevera l'expert i divulgador.
L'actitud, el primer pas per a la "nova longevitat"
Per a Bernardini, el primer pas és l'actitud. "Cal gaudir de cada dia perquè estar viu és el millor que ens pot passar", assegura. Segons el doctor, no n'hi ha prou amb sortir a caminar de tant en tant si després es manté un estil de vida sedentari.
En aquest sentit, l'expert defensa que introduir petits canvis en el dia a dia, com moure's més, cuidar l'alimentació i mantenir una vida social activa, és una de les claus per viure millor. També remarca la importància de tenir vincles profunds amb familiars o amics amb qui compartir alegries, preocupacions i experiències. Com també considera essencial trobar un propòsit vital: "De què serveix viure 100 anys si no saps què fer?", reflexiona.
No totes les persones grans viuen la mateixa realitat
D'altra banda, Bernardini alerta que un dels riscos és "romantitzar" la longevitat. L'expert recorda que, tot i que hi ha persones grans que gaudeixen d'una bona salut i qualitat de vida, moltes altres es troben en situacions de vulnerabilitat. Per això, reclama que administracions i governs coneguin millor aquesta realitat i impulsin polítiques centrades en el "benestar".
"Per atendre les persones grans cal conèixer-les, perquè un dels riscos que estem vivint amb aquesta explosió de la longevitat és que s'està romantitzant una etapa de la vida que és molt difícil", apunta en declaracions a EFE Salud.
Tres factors que condicionen com envellim
En qualsevol cas, el doctor assenyala tres grans pilars per construir aquesta nova longevitat. El primer és reduir les desigualtats socials. En aquest sentit, Bernardini lamenta que, sovint, "el codi postal és més important que el codi genètic", ja que el lloc on viu una persona influeix directament en la seva esperança i qualitat de vida.
El segon és fomentar les relacions entre generacions: "Fer entendre al meu fill, a les generacions més joves, que del que estem parlant no és un tema de vells, ni de persones grans, ni de persones d'edat mitjana. És un tema que ens travessa a tots". Finalment, posa el focus en la perspectiva de gènere. Recorda que la majoria de les persones centenàries són dones i que moltes arriben a la vellesa en una situació econòmica més fràgil després d'haver enviudat o de disposar d'uns ingressos baixos.